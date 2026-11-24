68 kuşağının işçi önderlerinden sosyalist işçi ve sendikacı Yaşar Avcı yaşamını yitirdi. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ne katılan, Ülker fabrikasında sendikal örgütlenmenin öncülerinden olan Avcı, işçi sınıfının hak mücadelesini yaşamı boyunca sürdürdü.

1945’te Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde doğan Avcı, ekonomik nedenlerle eğitimini sürdüremedi ve İstanbul’a geldi. Önce cam, ardından gıda sektöründe çalıştı. 1969’da Ülker Bisküvi Fabrikası’nda işe başladı.

Ülker’de sendikal mücadelenin öncüsü oldu

BirGün'deki habere göre, Avcı, 1970’te 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ne Ülker işçileriyle birlikte katıldı. Direnişin ardından fabrikadaki işçilerin Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş’ten ayrılarak DİSK’e bağlı Gıda-İş’te örgütlenmesi için çalıştı.

İşverenin, işçilerin çoğunluğunun tercihine rağmen Tek Gıda-İş ile toplu sözleşme yapmak istemesi üzerine Ülker işçileri 17 Eylül 1974’te fabrikayı işgal etti. Eylemin ardından işveren Gıda-İş’i kabul etti. Avcı da fabrikada sendika baştemsilcisi olarak görev aldı.

1976’daki Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) direnişi başta olmak üzere çok sayıda işçi eyleminin örgütlenmesinde rol oynadı. Ankara’daki Ülker fabrikasında sendikal çalışma yürüttüğü sırada saldırıya uğradı ve kaçırıldı. Fabrikayı silahla bastığı iddiasıyla tutuklandı ve üç ay cezaevinde kaldı.

Ağustos 1979’da aralarında Avcı’nın da bulunduğu altı işçinin işten çıkarılması üzerine fabrikada yeni eylemler başladı. Mücadele, 12 Eylül 1980 askerî darbesine kadar sürdü. Avcı, darbenin ardından da gıda sektöründe çalışmayı ve sendikal faaliyetlerini sürdürdü.

Sosyalist siyasette de yer aldı

Sosyalist düşünceyle Gökyiğit Cam Fabrikası’nda çalışırken tanışan Avcı, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) faaliyetlerine katıldı. 1975’te Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan, daha sonra Sosyalist Devrim Partisi (SDP) adını alan Sosyalist Parti’nin kurucuları arasında yer aldı.

1977 genel seçimlerinde Artvin’den bağımsız milletvekili adayı olan Avcı, aynı yıl İstanbul’da SDP’nin belediye başkan adayı oldu. 12 Eylül darbesi sırasında SDP Bakırköy İlçe Başkanı’ydı. Darbenin ardından tutuklandı; parti merkezi olarak kullanılan evi mühürlendi ve eşyalarına el konuldu.

SDP’nin 1992’de yeniden açılmasıyla parti yönetiminde görev alan Avcı, daha sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi’ne (ÖDP) katıldı ve Sarıyer İlçe Başkanlığı yaptı. Bir süre sonra partiden istifa etti.

Avcı, sonraki yıllarda da 1 Mayıs eylemlerinde, Gezi Direnişi’nde, işçi mücadelelerinde ve emeklilerin sendikal örgütlenme çalışmalarında yer aldı.

(EMK)