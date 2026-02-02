68. Grammy Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri’nin kazananları, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

Crypto.com Arena’da gerçekleşen 68. Grammy Ödülleri’nin sunuculuğunu komedyen Trevor Noah üstlendi.

Gecenin en önemli ödüllerinden “Yılın Şarkısı” ödülünü Billie Eilish “Wildflower” ile kazanırken “Yılın Kaydı” ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan “Luther”a verildi.

Ödül törenlerindeki konuşmalarda Filistin ile dayanışma ve Federal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ya da kamuoyunda bilinen adıyla ABD göçmen polisi protestoları öne çıktı.

Billie Eilish da ödül törenindeki konuşmasında ICE üzerinden ABD’nin ırkçı göç politikalarını eleştirdi: “Çalıntı topraklarda kimse ‘yasa dışı’ değildir. Mücadeleyi sürdürmeli ve sesimizi yükseltmeliyiz. Seslerimiz önemlidir.”

“Yılın Albümü” ödülünün sahibi ise Bad Bunny’nin “Debi Tirar Mas Fotos” adlı albümü oldu.

Bunny de ödül konuşmasında “ICE defol. Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı da değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Nefret, daha fazla nefretle güçlenir. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir. O yüzden lütfen, farklı olmalıyız,” dedi.

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026