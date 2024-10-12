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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 14:41
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655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın

“Hatice Onaran’ın böylesine hukuk dışı bir kararla tutuklanmasını da, engelli ve hasta bir mahpus olarak hasta mahpus listemize yazmak durumunda kalmayı da kabullenmemiz, normalleştirmemiz beklenemez.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraftaki kişi daha önce hasta mahpuslar için mücadele ederken geçen hafta tutuklanan hak savunucusu Hatice Onaran.
Daha önce hasta mahpuslar için mücadele ederken geçen hafta tutuklanan hak savunucusu Hatice Onaran. Fotoğraf: Arşiv

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 655. F Oturması’nı Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Bu haftaki açıklamada, Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde tutulan hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran’ın serbest bırakılması istendi.

60 yaşındaki Hatice Onaran, ileri derecede skolyoz ve kolon kanseri hastası olup, %79 engelli raporuna sahip.

Kolon kanseri tedavisi sürerken, insani bir duyarlılıkla hapisteki birkaç kişiye cüzi miktarda para yardımı yaptığı gerekçesiyle hapis cezası aldı ve bu ceza kesinleşince tutuklanarak cezaevine konuldu. Sağlık durumu kritik olan Onaran’ın, periyodik muayene ve tedavi süreçlerinin hapishane koşullarında yapılması ise belirsizliğini koruyor.

Onaran, hijyenik bir ortamda ve özel beslenme koşullarında tedavi edilmezse, kanserinin hızla ilerlemesi riski bulunuyor.

“Normalleştirmemiz beklenemez”

Fotoğraf: Hatice Onaran

Hatice Onaran ve tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mücadele arkadaşları olarak, Hatice Onaran hakkındaki suç isnadını akıl dışı bulurken, bu akıl dışı davada verilen akıl dışı ceza hükmü, yine akıldışı bir kararla kesinleşmiş oldu. Şu sorularımıza cevap istiyoruz. Mahpuslar için idare hesabına yatırılan ve idare tarafından harcanan bir para ile örgütsel faaliyete nasıl destek olunur? Bu, hapishanede örgütsel faaliyet var ve idare eliyle finanse ediliyor anlamına gelmez mi? Böyle değilse, bu, suçlamanın ve cezanın hukuk dışı olduğunu göstermez mi?  Hatice Onaran’ın böylesine hukuk dışı bir kararla tutuklanmasını da, engelli ve hasta bir mahpus olarak hasta mahpus listemize yazmak durumunda kalmayı da kabullenmemiz, normalleştirmemiz beklenemez. Bu nedenle, hastalık durumu ve hapishane koşullarının sağlığına olumsuz etkileri de göz önüne alınarak derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar Hatice Onaran hasta tutsak
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ilgili haberler
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
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