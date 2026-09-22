65 ülkeden Türkiye'ye çağrı: LGBTİ+ hareketini kriminalize etmekten vazgeçin

“Türkiye’de LGBTİ+ Hareketini Kriminalize Etmekten Vazgeçin” başlıklı uluslararası metnin imzacıları arasında AWID, CHOISIR, CIVICUS, CREA, Femena, Fundación Estudio e Investigación Nujer FEIM, Furia, GLAA, ILGA, IPPF, IWDA, PEN Norway, Women's Major Group, WUNRN gibi dünya çapında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları da bulunuyor.

Altı Avrupa ülkesi ve BM İnsan Hakları Komiseri'nden Türkiye’ye LGBTİ+ operasyonları tepkisi

Fon faaliyetleri hukuka uygun

Uluslararası imza metni, hak savunuculuğu, örgütlenme, yayıncılık, bağış toplama ve fon faaliyetleri gibi hukuka uygun çalışmaların suç unsuru gibi gösterilmesine karşı çıkıyor. “Aile”, “ahlak” ve “müstehcenlik” gibi kavramlar ile örgütlü suç hükümlerinin LGBTİ+’ların görünürlüğünü ve örgütlenmesini bastırmak için kullanılmasını reddediyor.

İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı

İnsan hakları örgütleri, temel haklarını kullandıkları ve meşru insan hakları faaliyetleri yürüttükleri için gözaltına alınan ve tutuklanan herkesin derhal serbest bırakılmasını, baskınlara, erişim engellerine ve polis şiddetine son verilmesini talep etti. LGBTİ+ örgütlerinin baskı ve tehdit altında kalmadan, özgürce ve güvenli biçimde çalışabilmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Dayanışma çağrısı

'Ailem Güvende' operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

Metinde ayrıca uluslararası ve bölgesel kurumlar, diplomatik temsilcilikler, sivil toplum örgütleri ve fon kuruluşları, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlemeye, LGBTİ+ hak mücadelesinin meşruiyetini kamuoyu önünde savunmaya ve LGBTİ+ hareketiyle dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Ne olmuştu? LGBTİ+ hareketine yönelik bu kapsamlı saldırı, 12 Eylül’de çok sayıda feminist ve LGBTİ+ örgütün, medya kuruluşunun, öğrenci örgütünün ve hak savunucusunun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesiyle başladı. Ertesi gün birçok ilde sivil toplum örgütlerine yönelik polis operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda yedi LGBTİ+ örgütü ile HIV’le yaşayan kişilerle çalışan iki örgüt hedef alındı. Örgütlerin ofisleri ve üyelerinin evleri arandı, elektronik cihazlara el konuldu. 17 Eylül itibarıyla, 44’ü LGBTİ+ hak savunucusu olmak üzere 116 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 82’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 25 LGBTİ+ aktivisti ya da LGBTİ+ örgütleriyle bağlantılı kişi bulunuyor. Operasyonları protesto etmek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen barışçıl eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Yalnızca İstanbul’da, 15 Eylül’de yapılması planlanan eylem daha başlamadan 100’den fazla kişi gözaltına alındı ve 30 saate kadar uzayan gözaltı süresi sonrası serbest bırakıldı.

(FY)