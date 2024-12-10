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HABER
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 13:46
3 dk Okuma

"642 milyon TL’lik ihalenin haber değeri yoksa neyin var?"

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ziver Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'nin şikayetiyle Sözcü muhabiri Evren Demirdaş'a açılan dezenformasyon soruşturmasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
"642 milyon TL’lik ihalenin haber değeri yoksa neyin var?"

Evren Demirdaş, Sözcü’nün bölge muhabiri. Ekim’de devletten son 12 yılda yaklaşık 10 milyar TL'lik kamu ihalesi alan Ziver İnşaat’ın Elazığ'da TOKİ'den 642 milyon TL’lik ihale almasını haberleştirdi.

Bunun üzerine Ziver Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, daha önce fotoğrafını paylaşarak hem hakaret ettiği, hem de ‘terör sevici’ olmakla suçlayarak hedef gösterdiği Demirdaş hakkında şikayette bulundu.

Haberin onur, şeref ve saygınlığına saldırı olduğunu belirten Demirci rencide edildiğini söyledi. Aynı zamanda haberin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını iddia etti.

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Hemen arkasından savcılık da ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla Demirdaş hakkında soruşturma başlattı. Gazeteciyi çağırarak ifadesini aldı.

Demirdaş'ın ifadesi, "Kamu ihalelerini takip ediyor, haberleştiriyorum. Haberde ihaleye fesat karıştırıldığına dair herhangi bir cümlem ve Veysel Demirci'ye yönelik bir ithamım yok. İhalenin miktarı yüksek olduğu için kamuoyunu bilgilendirdim" şeklindeydi.

Savcılık bir ayda soruşturmayı tamamladı. Kararda dezenformasyon suçlamasının sadece 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle' işlenebileceğini belirtti. "Her yanlış bilgi veya haber bu suça vücut veremez" dedi ve kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapattı.

"İhale haberlerine karşılık yargı sopası"

bianet’in konuştuğu Demirdaş hem ihalelerin veriliş şeklini hem de yargı tacizini eleştirdi. İhalelerde hukuksal sorun olmasa bile etik olarak sorunlu olduğunu savundu. yapılan şikayet ve açılan soruşturma için "Amaç yıldırma" dedi:

“Maalesef Türkiye'de AKP'ye yakın iş insanları, genellikle kamudan aldıkları milyarlık ihaleler yazıldığında tahammül edemeyip bu tarz girişimlerle gazetecileri korkutmaya çalışıyorlar. Veysel Demirci de bunun son örneği.

Kaldı ki kamu ihalelerinin birçoğu zaten Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayınlanıyor. Ben de haberleri EKAP üzerinden araştırarak yapıyorum. Ama 21/B yani pazarlık yöntemiyle gizli ihale yapılması da bir gerçeklik. Eğer ihale gizli yapılmışsa da belgesine ulaşıyorum.

Yaklaşık 10 yıllık deneyimimle söyleyebilirim ki kamu ihaleleri sadece ve iktidarın çevresinde kümelenen AKP’ye yakın kişi ve şirketlere gidiyor.

Veysel Demirci de bunlardan bir tanesi. Kamudan 10 milyarlık ihale almanın haber değeri yoksa neyin var? AKP il binasının yapımında maddi destek sunan, AKP’den milletvekili adayı olan bir kişiye tek seferde 642 milyon TL’lik ihale verilmesinin haber değeri yoksa neyin var?

Aldıkları ihalede hukuki bir problem olmayabilir. Ama etik açıdan sorunlular. Zaten bunu onlar da bildikleri için yargı sopası göstererek gazetecileri sindirmeye çalışıyorlar. Ancak bunların haber olmasını engelleyemezler.

Halkın parasını nasıl hiç ettiklerinin çarçur ettiklerini, 1 milyonluk bir ihalenin nasıl 10 milyona verildiğini, ihalelerin bazı kişilere nasıl peşkeş çekildiğini yazmaya devam edeceğiz."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ihale Evren Demirdaş Ziver Holding Veysel Demirci
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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