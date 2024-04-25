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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2024 12:48
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64 yazar ve sanatçı: Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır

“Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yalnızca emekçilerin dayanışmasını değil, ortak hafızasını da temsil ettiğine dair değerlendirmesine ve yasağa ilişkin ihlal kararına rağmen ısrarla sürdürülen yasakçı tutuma hemen son verilmelidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
64 yazar ve sanatçı: Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/Anadolu Ajansı

1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin açıklama yayınlayan 64 yazar, “Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır” çağrısı yaptı.

Açıklamaya, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Zülfü Livaneli, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu,  Ümit Kıvanç, Burhan Sönmez, Ayşen Şahin, Başak Canda, Deniz Durukan, Ayfer Tunç, Nur Sürer de destek verdi.

1 Mayıs'lar: 1909'dan 2021'e
İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN
1 Mayıs'lar: 1909'dan 2021'e
1 Mayıs 2021

Açıklama şöyle:

"Taksim Meydanı 1 Mayıs Alanıdır. Hiçbir yasak bu gerçeği hafızalardan silecek kadar güçlü olamaz. Yazarlar ve sanatçılar olarak çağrımızdır: Anayasa Mahkemesi’nin,  Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yalnızca emekçilerin dayanışmasını değil, ortak hafızasını da temsil ettiğine dair değerlendirmesine ve yasağa ilişkin ihlal kararına rağmen ısrarla sürdürülen yasakçı tutuma hemen son verilmelidir.  Özgürlük içinde kutlanacak bir bayram ülkemize iyi gelecektir."

Açıklamaya destek veren isimler şöyle: 

Adnan Özyalçıner, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Altay Öktem, Ayfer Tunç, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Başak Canda, Belma Fırat, Biket İlhan, Burhan Sönmez, Cenk Güray, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Dilruba Nuray Erenler, Ender Öndeş, Erdoğan Aydın, Erendiz Atasü, Ertan Mısırlı, Figen Öcal, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Genco Erkal, Haden Öz, Hakan Yaman, Halil İbrahim Özcan, Hasan Öztoprak, Haydar Ergülen, İnci Aral, Kadir Akın, Kamil Erdem, Kamil Tekin Sürek, Kemal Varol, Latife Tekin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Köz, Nalan Çelik, Namık Kuyumcu, Neşe Yaşın, Nur Sürer, Orhan Alkaya, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ömer Faruk, Özer Akdemir, Özgün Bulut, Özlem İşbilir, Reis Çelik, Sema Kaygusuz, Semih Gümüş, Şebnem İşigüzel, Tarık Günersel, Tülin Dursun, Ümit Kıvanç, Vecdi Erbay, Yavuz Pak, Yusuf Nazım, Zeynep Aliye Yavuz, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli.

(EMK)

1 Mayıs 2024 1 Mayıs'a çağrı 1 Mayıs 77 Zülfü Livaneli ayşen şahin Gaye Boralıoğlu
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