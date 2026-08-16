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YT: Yayın Tarihi: 16.08.2026 13:42 16 Ağustos 2026 13:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.08.2026 22:38 16 Ağustos 2026 22:38
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“64 orman yangınıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“64 orman yangınıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı”
Fotoğraf: AA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 64 orman yangınına ilişkin 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

“22 ilde 64 orman yangını”

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.1 Haziran 2026’dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.

“Adli süreçleri takip ediyoruz”

Bakan Gürlek, sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini belirtti.

Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek orman yangınları Gözaltı tutuklama
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