63 şehirde 302 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 şehirde mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 63 ilde düzenlenen operasyonlarda “tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma” suçlarıyla ilgili 3️02 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre 18 ruhsatsız silah, 6️4️ sahte ustalık/kalfalık belgesi, 2️3️ sahte çürük ve engelli raporu, 4️7️9️ başka kişiler adına düzenlenmiş SİM kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle 3️9️6️ basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sahte plaka basımı yapılan atölyenin de deşifre edildiğini açıkladı. (AS)