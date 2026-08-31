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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 11:53 31 Ağustos 2026 11:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 11:58 31 Ağustos 2026 11:58
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6284 uygulanmadı, kocası Sultan Kara'yı öldürdü: Kolluk görevlilerine soruşturma var mı?

Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sultan Kara'nın sığınmaevi talebine rağmen korunmadığını belirterek yaşanan ihmallere dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
6284 uygulanmadı, kocası Sultan Kara'yı öldürdü: Kolluk görevlilerine soruşturma var mı?
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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Sultan Kara’yı Meclis gündemine taşıdı.

Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sultan Kara'nın sığınmaevi talebine rağmen korunmadığını belirterek yaşanan ihmallere dikkat çekti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 26 Ağustos’ta meydana gelen olayda 32 yaşındaki Sultan Kara, boşanma aşamasında olduğu Ersan Akdemir tarafından ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Ailesinin kamuoyuna yansıyan beyanlarına göre; 4 yıl boyunca sistematik fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Kara'nın daha önce de boğazı sıkılarak öldürülmeye çalışıldığı ve defalarca kolluk birimlerine başvurduğu aktarıldı.

Sultan Kara'nın boşanma davası açtıktan sonra fail hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, şiddetin sürmesi üzerine tekrar karakola giderek çıplak ayakla sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. Ailesinin aktardığı bilgilere göre polis memurlarının "Bu ailede adam öldürecek tip yok" diyerek Kara'yı sığınmaevine yerleştirmek yerine ailesinin yanına gönderdiği iddia edildi.

Milletvekili Halide Türkoğlu, Sultan Kara’nın ölümünün önlenebilir bir kadın cinayeti olduğunu ifade ederek 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu tedbirlerin ve mekanizmaların etkin bir şekilde işletilmediğini belirtti. İhmaller zincirinin incelenmesini isteyen Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti:

Sultan Kara "beni koruyun" demesine ve açıkça talep etmesine rağmen neden sığınmaevine alınmamış, ailesinin yanına gönderilmiştir?

ŞÖNİM’e (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) bu talep bildirilmiş midir? Bildirilmediyse talebi iletmeyen kolluk görevlileri hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen fail Ersan Akdemir neden takip edilmemiştir? Cinayette kullanılan ateşli silah nasıl temin edilmiştir?

Kolluk görevlilerinin başvuruyu ciddiye almadığı yönündeki iddialara ilişkin Bakanlık tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Sultan Kara’nın ailesinin ve çocuğunun can güvenliğinin sağlanması, çocuğun failin ailesine verilmemesi yönündeki talepler doğrultusunda hangi koruma tedbirleri alınmıştır?

Kadınların öldürülmeden önce korunmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

TIKLAYIN – 6284 No’lu Yasanın tamamını okuyun

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
6284 6284 No'lu yasa erkek şiddeti
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