624. F Oturması: Hasta kadın mahpuslar serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 624. F Oturması eyleminde, 8 Mart vesilesi ile Marmara Bölgesindeki hapishanelerde tutulan hasta kadın mahpuslarına ve kısaca sağlık durumlarına dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “Yaşasın 8 Mart: Kadın hasta mahpuslar serbest bırakılsın ” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

618. F Oturması açıklamasını İHD Hapishaneler Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu.

“LGBTİ+lar ve kadınlar ihlallerden daha fazla etkileniyor”

Sözlerine “Bütün kadınların ve özelde bütün kadın mahpusların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diyerek başlayan Onaran, “Adalet Bakanlığı’nın 01.02.2024 tarihli açıklamasına göre 11 Kadın Kapalı,8 Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 303bin705 mevcutlu 403 hapishanede, 148’i 65 yaş üstü ve 109’u 18 yaş altı olmak üzere 12 bin 511 kadın mahpusun yanında, tespit edilebildiği kadarıyla 552 0-6 yaş grubu çocuk annesi ile hapiste tutuluyor” dedi.

Hazırladıkları raporların hapishanelerde mevzuat ve uygulamalardan kaynaklı hak ihlallerinin bütün mahpusları derinden etkilediğini gösterdiğini söyleyen Onaran, yaşlılar, çocuklar, hastalar, engelliler, yabancılar, LGBTİ+lar ve kadınların bu ihlallerden daha fazla etkilendiğini ekledi.

“Şiddetin günlük hayata içerildiği infaz uygulamaları devam ediyor”

Onaran, “Günümüzde; kadınların fiziksel, biyolojik ve psikolojik farklılıklarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, LGBTİ+ mahpusların ise temel hak ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmekle kalmayıp, ayrımcı ve nefret içeren yaklaşımlarla şiddetin günlük hayata içerildiği infaz uygulamaları devam ederken; hapishanelerde kadın olmanın zorluklarına; hapiste kadın, hasta, engelli ve çocuklu olmanın büyük zorlukları da eklenmiş durumda” dedi

Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık yanında, kadın mahpus yoksulluğuna bağlı sorunların da çözümü için yetkilileri göreve çağıran Onaran, 8 Mart vesilesi ile Marmara Bölgesindeki hapishanelerde tutulan hasta kadın mahpusları ve sağlık durumlarını paylaştı.

"Mahpus kadınlar yaşam mücadelesi veriyor"

Onaran, mahpus kadınların çoğunluğunun hapishanedeki yaşam koşullarına bağlı gelişen kanser, diyabet, KOAH, kalp, kalp damar, varis, mide, hipertansiyon, şizofreni, kadın hastalıkları, kemik erimesi, Behçet, Hepatit, Karaciğer hastalıkları, Böbrek yetmezliği, astım, iltihaplı eklem romatizması, tüberküloz gibi ilerlemiş hastalıkları ve görme ve hareket yeteneklerini etkileyen ağır engelleri ile yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Onaran, Marmara Bölgesinde Kadın mahpusların tutulduğu Bakırköy, Silivri, Kocaeli/Kandıra, Kocaeli/Gebze, Bursa Yenişehir Kadın ve Düzce T Tipi Hapishanelerindeki, ağır hasta ve engelli 42 kadın mahpusun isim ve sağlık durumlarını kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sundu:

"Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde: Dilek Öz: Kalp, kronik astım, yüksek tansiyon ve böbrek hastası. Elif Yaş: Kalp hastası, Fatma Tokmak: İleri derecede Kalp , Varis, mide ve tansiyon hastası. Jiyan Erdinç: Kalça protezi bulunmakta, ancak iki koltuk değneği ile ayakta durabilmektedir. Süreyya Bulut: Wernicke Korsakoff olup, kafasında bulunan ve çıkartılamadığı için yaşamına ağır risk oluşturan şarapnel parçaları nedeniyle bir gözü görme yetisini kaybetmiştir. Şükran Avşar: Şizofreni olarak tanımlanan ileri derecedeki ruhsal hastalığı sürekli tedavi gerektirmektedir. Burcu Çınar- Karaciğer hastası, egzama. Felek Gün –Kronik Hepatit Hastası. Songül Yıldırım- KOAH hastası. Şivakar Ataş- Kalp ve yüksek tansiyon hastası. Tenzile Acar- Kronik Hepatit B ve ağır Tüberküloz hastası Kocaeli/Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi’nde: Ayfer Ayçiçek: Ağır ruhsal sorunlar yaşamakta olup, Şizofren tanısı konulmuştur. Fadime Coşar: Yumurtalık kanseri. Hazine Alçı: Dizden kalçaya kadar platin takılmış olup, desteksiz ayakta duramamaktadır Gülistan Abdo: Sırt bölgesindeki kistler nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, bir bacağı dizden itibaren kesildiğinden engelli olarak yaşamını sürdürmektedir. Güneş Tekin: Rahim kanseri ve Akciğer, sırt ve kaburgalarında bulunan şarapnel parçaları nedeni ile ağır sağlık sorunları yaşamakta, tedavisi sağlanamamaktadır. Havva Ak: Rahim ve Meme Kanseri . Helin Öncü: Akciğer ve karaciğer yetmezliği şikâyetleri vardır. Remziye Baloğlu: Kronik Behçet ve kemik erimesi hastası. Ruhşan Bozan: Behçet, kemik ve kas erimesi, anemi yanında mide rahatsızlıkları, görme kaybı ve unutkanlık yaşamaktadır. İpek Cigretaş: Kalp ve tansiyon hastası. Zeliha Bulut: Allerjik astım, kas ve kadın hastalıklarına bağlı ağır sorunlar yaşamaktadır. Besiye Özer- Rahim Kanseri. Ceylan Gürbüz- % 86 engelli,Kalp ve epilepsi hastası. Saime Afşin- Ağır engelli, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Cemray Baş- Astım ve diyabet hastası. Derya Moray- Ağır Diş hastası . Gönül Erdoğan- İleri derecede kemik erimesi hastası. Nihal Altuntaş- Göz ve jinekolojik hastalıkları var. Türkan İpek- Ağır psikolojik rahatsızlıkları var. Kocaeli/Kandıra 1 No.lu F Tipi Hapishanesi’nde : Laleş Çeliker: Kalpte sıvı toplanması, bel fıtığı, safra kesesi iltihabı ve egzama hastası. Deniz Tepeli: Yumurtalıklarda kist tespit edilen mahpus ameliyat olmuş, tedavi ihtiyacı devam etmektedir. Diren Yaşa- Akciğerlerinde ve omurilik bölgesinde bulunan şarapnel parçaları nedeniyle ağır sağlık sorunları var, aynı zamanda şizofreni hastası. Yeliz Türkmen- Böbrek hastası. İstanbul/Silivri 9 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi’nde: Seval Yaprak: kalp hastasıdır. Yasemin Karadağ: Böbrek nakli olan mahpus aynı zamanda hipertansiyon ve kemik erimesi hastası. Mesude Pehlivan: Yumurtalık ve mide kanseri. Kamile Kayır- Kalp hastası, Mide kanseri ve lenf tüberkülozu hastası. Bursa/Yenişehir Kadın Hapishanesi’nde: Fatma Demir: Rahim kanseri , iltihaplı romatizma ve böbrek hastası. Zeynep Genlioğlu: Sağ kolunu kullanamıyor, %54 engelli raporu mevcut. Düzce T Tipi Hapishanesi’nde: Aysun Şahin: Kalp, eklem romatizması ve MS (Multiple Skleroz) hastası, arkadaşlarının yardımı ile yaşamını sürdürüyor, % 48 engelli. Nazlı Çatpınar: Kronik astım hastası."

Onaran, "Tespit edebildiğimiz az sayıda kadın mahpus yanında, bugün sağlık durumu iyi görünen pek çok mahpusun da giderek daha da kötüleşen hapishane koşulları, artan baskılar, ağırlaşan tecrit uygulamaları ve artan yoksulluğa bağlı olarak sağlıkları hızla bozulmakta ve yaşamları risk altına girmektedir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(AD)