62 kişi ile 20 vakıf ve derneğin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığı dondurma kararı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, "PKK/KCK ile iltisaklı olduğu" iddia edilen 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında olduğu belirtilen kararda, “Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir” dendi.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da faaliyet gösteriyor.

Malvarlığı dondurulanların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)