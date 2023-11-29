ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 08:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 09:17
1 dk Okuma

62 kişi ile 20 vakıf ve derneğin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, “terörizmin finansmanı” iddiasıyla 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/62-kisi-ile-20-vakif-ve-dernegin-mal-varligi-donduruldu.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığı dondurma kararı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, "PKK/KCK ile iltisaklı olduğu" iddia edilen 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında olduğu belirtilen kararda, “Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir” dendi.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da faaliyet gösteriyor.

Malvarlığı dondurulanların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)

Sayfa Başına Git