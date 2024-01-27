618. F Oturması: Ağır hasta mahpus Eser Morsümbül serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 618. F Oturması eyleminde, engelli ve ağır hasta mahpus Eser Morsümbül’ün sağlık durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “618. F Oturması: Hasta mahpus Eser Morsümbül serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

618. F Oturması açıklamasını Türker Demirci okudu.

"Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri artarak devam etmekte"

2023 Marmara Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nda hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri artarak devam etmekte olduğunu ortaya koyduklarını söyleyen Demirci, “Mevcut ceza infaz sistemi, hapishanelerde yaşam hakkı da dahil temel insan haklarına saygı göstermeyerek, ulusal ve uluslararası hukukun gerektirdiği sorumlulukları göz ardı etmektedir” dedi.

Verilerin, yeterli ve kaliteli beslenme hakkı ihlallerinin, hapishanelerde yaşanan ağır hak ihlalleri arasında giderek öne çıkardığını belirten Demirci, “Ekonomik kriz ve gelişen pahalılık mahpuslar için belirlenen iaşe bedelinin temel beslenme ihtiyacı için bile yetersiz kalmasına neden olmuş, devlet tarafından iaşe bedeli artırımı veya ek imkanlar sunulmaması yanında, artan yoksulluk nedeniyle ailelerin maddi desteğinin de zayıflaması, içecek su, elektrik gibi zorunlu ihtiyaçları dahi parayla satın alması gereken mahpusların beslenme, temizlik, kişisel balkım imkanlarını yok düzeyine indirmiştir. Mahpuslar açlık, susuzluk ve soğukla mücadele eder duruma gelmiştir. Mahpusların sağlıklarını doğrudan etkileyen bu durum, yeni hastalıklara yol açması yanında var olan hastalıkların iyileşmesini de zorlaştırmış, hatta imkansız hale getirmiştir” dedi.

"Morsümbül, beslenme güçlüğü ve artan stres nedeniyle zona hastalığına yakalandı"

Hasta mahpusların sağlık, yaşam ve geri dönülmez aşamada veda haklarının korunması için yetkilileri göreve çağıran Dermici, 618. F Oturması’nda, halen Antalya S Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ağır hasta mahpus Eser Morsümbül’ün sağlık durumunu paylaştı.

Eser Morsümbül’ün yüzde 70 engelli raporu bulunduğuna belirten Demirci, “Ağır hasta mahpus Eser Morsümbül; kanser, böbrek yetmezliği, kemik erimesi ve anemi hastası olup, bu hastalıklarına bağlı sürekli baş ağrısı, beslenme sorunları, hareket güçlüğü yaşamakta ve vücut direncinin düşmesi ve strese bağlı zona hastalığı gibi ek sağlık sorunları yaşamaktadır” dedi.

Morsümbül’ün tedavisi henüz bitmeden tutuklandığına dikkat çeken Demirci “39 yaşındaki Eser Morsümbül, 12 yaşındayken kötü huylu beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilmiş, devamında uygulanan kemoterapi ve ışın tedavisi sırasında kullandığı ilaçlar nedeniyle kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalanmıştır. 2016 yılında böbrek nakli yapılan Morsümbül henüz iyileşemeden tutuklanmıştır. Tutuklanması tedavisinin aksamasına neden olmuş ve kısa sürede ileri derecede kemik erimesi gelişmiş, bu durum hareket kısıtlılığına neden olmuştur. Yüzde 70 engelli raporu bulunan ve sürekli baş ağrısı çeken Eser Morsümbül, gelişen beslenme güçlüğü ve artan stres nedeniyle zona hastalığına yakalanmış, sağlık sorunları artarak devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Tahliye tarihine kadar dayanabilecek mi bilmiyorum"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Derneğimize 17 Ocak 2024 tarihinde whatsapp yoluyla başvuru yapan annesi: “Eser ile görüştüm. görüşmeye tekerlekli sandalye ile geldi. Kişisel bakımını yapmakta zorlanıyor. Koğuşunda tek başına kaldığı için ona refakat eden kimse yok. “40 gün sonra hak ederek tahliye tarihim gelmiş olacak fakat çok halsizlik ve yorgunluk yaşıyorum” dedi. Geçen hafta pazartesi hastaneye acile götürülmüş. Esasında Nisan ayından bu yana düzenli olarak nefroloji polikliniğine ayda bir gitmesi gerekirken cezaevi götürmemiş. Geçen hafta Cuma günü de dahiliye ve nefrolojiye gözükmüş, dün de serum takmışlar ve kan tahlilleri alınmış henüz sonuçları almamış. Cuma tekrar hastaneye gidecekmiş. Fakat doktor yatış yapmayı gerektirir bir durum yok demiş. Eser’in tahliye tarihi 26 Şubat 2024 ama o tarihe kadar dayanabilecek mi bilmiyorum” diyerek Eser’in durumunu aktarmıştır.

"Abim hapishane koşullarında yaşayamaz"

25 Ocak günü görüştüğümüz kardeşi ise anlatımında; “Abim rahatsızlığından dolayı 19 Ocak cuma günü hastaneye kaldırıldı. Onun öncesinde ise 20 gün boyunca ne yemek yiyebilecek durumdaydı ne su içebilecek, ne de özel ihtiyaçlarını giderebilecek durumdaydı. Vücudunu neredeyse hiçbir şekilde kullanamıyordu, hastaneye getirildiğinde sadece ilaç yazıp yollamışlar ve ilaçların hiçbir etkisi olmamış, günden güne daha kötü hale girmiş. Bu yüzden hastaneye yatırılmış. 25 Ocak itibariyle, gözlerini açamıyor konuşamıyor ve ihtiyaçlarını gideremiyor. Annem şu an abimin refakatçisi olarak yanında kalmakta, bakımını yapmaya çalışıyor. … hala abimin neden bu durumda olduğunu çözemediklerini belirtmek isterim. Abim bu durumdayken bakıma muhtaç haldeyken hastane onu taburcu etmeyi düşünüyor. Doktorları tarafından ömür boyu bu durumda kalabileceği söyleniyor. Eser bu halde cezaevine tekrar dönerse ölür deniyor. Yani göz göre göre ölüme ve yatağa bağlılığa terk ediliyor abim! Yetkililer tarafından bu duruma acil bir şekilde müdahale edilmesini istiyorum.” Şartlı tahliyesine zaten 30 gün kaldı, hemen tahliye edilmesini yahut ceza ertelemesi yoluyla ‘Ev Hapsi’ dahi olabilir biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz. … Abim hapishane koşullarında yaşayamaz,…”demiştir.

Cezasının bitimine sadece 30 gün kalan ve dün hastaneden taburcu edilerek hapishaneye geri gönderilen Eser Morsümbül, hapishane koşullarında tedavi edilemediği bilinmesine rağmen serbest bırakılmamakta, yaşam hakkı tehlikeye atılmaktadır.”

(AD)