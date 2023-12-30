614. F Oturması: Ağır hasta mahpus Ergin Aktaş serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 614. F Oturması eyleminde, engelli ve ağır hasta mahpus Ergin Aktaş’ın durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “614. F Oturması: Hasta mahpus Ergin Aktaş serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Musa Piroğlu, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve Cumartesi Anneleri/İnsanları da açıklamaya katıldı.

614. F Oturması açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi Meryem Bars okudu.

612. F OTURMASI Hasta mahpusların tedavi hakkı neden engelleniyor?

“Yetkililer sessizliğini koruyor”

Bars, 2023 yılının son F Oturması’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün giderek artan ve çözümsüzlüğe sürüklenen sorunların mahpusların yaşamına risk oluşturduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Yetkililerin bu durum karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Bars, “Defalarca dile getirdiğimiz üzere mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması, hapsetmenin ezaya dönüştürülmemesi, mahpusların insan onuruna aykırı muamelelerden korunması devletin yasa ve uluslararası sözleşmelerle tanımlanmış açık sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Hasta mahpusların sağlık, yaşam ve geri dönülmez aşamada veda haklarının korunması için yetkilileri göreve çağıran Bars, 614. F Oturması’nda, halen Metris R Tipi Hapishanesi’nde tutulan engelli ve ağır hasta mahpus Ergin Aktaş’ın durumunu paylaştı.

“İhtiyaçlarını karşılayamayacak durumda”

2011 yılından bu yana tutuklu bulunan Aktaş sol elinin dirsekten, sağ elinin ise bilekten itibaren olmadığını, tek başına öz bakımını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu belirten Bars, “Aktaş bu engelinin yanı sıra KOAH hastasıdır ve bu hastalıklara bağlı sorunları ve rahatsızlıkları devam etmektedir” dedi.

Bars ayrıca, Ergin Aktaş’ın Metris R Tipi Hapishanesi’ne sevk edildiğinde tek kişilik odada tutulduğunu ve üç kişilik odaya geçebilmek için açlık grevi yapmak durumunda kaldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Uzun süreden beri felçli, diğeri neredeyse yatalak durumdaki hasta iki mahpusla beraber, birbirlerine bakarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. Halen tekerlekli sandalyede olan Serdal Yıldırım’la aynı hücrede tutulmakta. Ergin Serdal’ın ayağı olarak, Serdal’da Ergin’in eli olarak yaşamaya çabalamaktadırlar.”

ATK raporlarına rağmen bırakılmıyor

Tedavisinin dışarıda gerçekleştirilmesi ve engeli nedeniyle yapılan infaz erteleme başvurularına bağlı olarak 2013 yılından bu yana Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından ayrı ayrı altı defa “cezaevinde kalamaz’ raporu verildiğini belirten Bars, “Ancak Emniyet’ten gelen ve Aktaş’ın ‘tehlikeli’ olduğunu iddia eden ‘güvenlik’ raporu nedeniyle serbest bırakılmıyor” dedi.

Bars ayrıca, Aktaş’ın avukatı Gülizar Tuncer’in, müvekkili adına Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptığını ve gelen ret kararı üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne tedbir talebinde bulunduğunu aktardı.

“Tedavi haktır, engellenemez”

Bars, “hasta mahpus Ergin Aktaş ve bütün hasta, yaşlı, engelli mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

614. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır” sloganları ile sona erdi.

(VC)