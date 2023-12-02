610. F Oturması: Ağır hasta mahpus Yusuf Akbaba serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 610. F Oturması eyleminde, ağır hasta mahpus Yusuf Akbaba’nın durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi'nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde "610. F Oturması: Hasta mahpus Yusuf Akbaba bırakılsın" ve "Tedavi haktır, engellenemez" yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

610. F Oturması açıklamasında, “Hapishanelerde işkence ve kötü muameleden sağlık hakkı ihlallerine, ağır tecrit uygulamasından adalete erişim, tahliye engeli, iyi hal uygulaması gibi mahpusun tüm yaşamına yayılan hak ihlalleri süreklilik kazanmıştır” denildi.

“610 haftadır, hasta mahpusların sesi olmaya onların çığlığını duyurmaya çabalıyoruz” denilen açıklamada, 31 yıllık ağır hasta mahpus Yusuf Akbaba’nın durumunu paylaşıldı

“Dokuz aydır tahliyesi engelleniyor”

Hapishane Komisyonu, 59 yaşındaki Yusuf Akbaba’nın ileri derecede diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastası olduğunu, bu hastalıklarına bağlı ciddi görme kaybı yaşadığını, iyileşmeyen yaralar nedeniyle ayaklarının üzerine basamamakta ve zorlukla yürüdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Akbaba, kişisel bakımı ve günlük hayatını devam ettirebilmek için dahi yardıma ihtiyaç duymasına ve her an kalp krizi geçirme riski bulunmasına rağmen tek kişilik bir hücrede tutulmakta, cezasını tamamladığı halde dokuz aydır tahliyesi engellenmektedir.”

Akbabanın yeğeni: Tek kişilik hücrede tutuluyor.

Açıklamada ayrıca, Akbaba’nın son durumu hakkında Hapishane Komisyonu’na bilgi veren yeğeninin aktarımları paylaşıldı:

“Adli suçlardan mahkûm edilmiş mahpuslarla aynı bölümde, tek kişilik bir hücrede tutulan Yusuf Akbaba ağır hasta. Kalp krizi riskine ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına rağmen tek başına tutuluyor. Şeker hastası olması nedeniyle ayaklarında iyileşmeyen yaralar var ve bu nedenle yürümekte zorlanıyor. Yüksek tansiyon hastası ama raporlu ilacı dahi verilmiyor. Doktoru belirttiği halde diyet yemekleri verilmiyor. Hapishanede keyfi hücre aramaları, yasaklar, kısıtlamalara maruz bırakılıyor. Hastane sevkleri ciddi bir sorun. Acil durumlarda bile çoğunlukla hastaneye götürülmüyor, götürüldüğü durumlarda ise reçete edilen ilaçları tam olarak verilmiyor.”

“Tedavi haktır, engellenemez”

“Akbaba, 30 yıllık cezasını tamamladığı halde dokuz aydır tahliyesi engellenerek adeta ölüme mahkûm edilmektedir” diyen Hapishane Komisyonu, “ağır hasta mahpus Yusuf Akbaba ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

610. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır” sloganları ile sona erdi.

(VC)