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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 10:35
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ediyor

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, geçen seneki Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseline uygulanan sansürü protesto etmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ediyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Geçen sene 7-14 Ekim’de düzenlenmesi planlanan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının ardından iptal edilmişti.

Festival kapsamında dün (6 Eylül) Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Uluslararası Film Yarışması'nda yer alan, Magnus Von Horn'un yönettiği ve oyuncular Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri ile Tessa Hoder'ın rol aldığı "Şişli Kız" filminin gösterimi yapıldı.

“Festival siyasete alet edildi”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Ekim’deki açılış töreninde Altın Portakal'ın Antalya için inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Böcek, şöyle dedi:

"2019 yılında seçim sürecinde 'Altın Portakal özüne dönecek' sözünü vermiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl, Altın Portakal'ımızın yerel seçim olması nedeniyle, siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

Altın Portakal ve dahası
Altın Portakal ve dahası
30 Ağustos 2024

Farah Zeynep Abdullah: Pes etmeyen kadınlar için

Açılış töreninde, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.

Festivalde “Başarı Ödülü” alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum," dedi.

Protestolar

Öte yandan, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi geçen seneki (2023) 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseline uygulanan sansürü protesto etmeye devam ediyor.

İnisiyatif’in düzenlediği “Özgür Portakal Film Gösterimleri” Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Baküs Sahne’de bugüne dek Altın Portakal’da sansürlenen filmler gösteriliyor: Kanun Hükmü, Bir Kar Tanesinin Ömrü ve Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek.

Ancak “Kanun Hükmü” belgeseli, 3 Ekim 2024’te de Antalya Valiliği tarafından yasaklandı. İnisiyatif yasak kararıyla ilgili şöyle dedi: "Resmi söylemle uyuşmayan her sesi susturmaya çalışan sansür uygulamalarına sessiz kalmayacağımızı bildiriyoruz." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali sansür Kanun Hükmü muhittin böcek Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi
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30 Ağustos 2024
/yazi/altin-portakal-ve-dahasi-299178
SİYAD, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
14 Ağustos 2024
/haber/siyad-altin-portakal-film-festivali-nden-cekildi-298562
YÖNETİCİLERİN İŞİNE SON
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29 Eylül 2023
/haber/60-antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-285607
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29 Eylül 2023
/haber/juri-uyeleri-altin-portakal-dan-cekiliyor-elimizden-geleni-yaptik-285566
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