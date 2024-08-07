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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 08:44
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 10:16
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61 barodan açıklama: Instagram derhal erişime açılmalı

Erişim engeline dair ortak açıklama yapan 61 baro, erişime engelleme sürecinin kanuna uygun yürütülmediğini ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Instagram aplikasyonu olan bir telefon var

Sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirilmesine dair ortak açıklama yapan 61 baro, “bu hukuksuz uygulamaya son verilmesini” istedi.

“Instagram yasağı kaldırılmalıdır” başlıklı açıklamada, Instagram’a dair şu ifadeler yer aldı:

“Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcıya sahip sosyal medya platformu instagram.com sitesi BTK’nin idari kararıyla erişime engellenmiştir. Instagram, aralarında Barolarımızın da bulunduğu tüm oda, dernek, vakıf ve kamu kurumlarının kullandığı, milyonlarca yurttaşımızın her gün haberleştiği, basın-yayın organlarının haber akışını sağladığı, sayısız işletmenin satış, reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiği bir platformdur.”

“Süreç kanuna uygun yürütülmedi”

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Instagram için “katalog suçlarla ilgili gerekleri yerine getirmediğini” iddiası hatırlatıldı:

“Ancak hangi içeriklerin çıkarılmasının istendiği, bunlarla ilgili hangi savcılık veya mahkeme tarafından içerik çıkarılma kararı verildiği, bu kapsamda Instagram'a tebliğ edilen bir karar olup olmadığı, Instagram'ın içerik çıkarma talebini reddedip reddetmediğini kamuoyuna izah etmediğinden erişim engelleme sürecinin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a uygun yürütülmediği anlaşılmaktadır.”

“Ekonomiye günlük 1,9 milyar TL zararı var”

Barolar, basın ve ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğini belirtti:

“Sürecin kanuna uygun yürütülmemesi yurttaşların ifade ve haberleşme özgürlüğü, basına sansür getirdiğinden de basın özgürlüğü gibi Anayasal hakların yürütme organının kanundan kaynaklanmayan bir kararıyla engellenmesi sonucuna yol açacağından bu sonucun demokratik bir hukuk devletinde kabulü mümkün değildir.

Öte yandan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'ne göre söz konusu erişim engelleme kararının ekonomiye günlük 1,9 milyar TL zararı bulunmaktadır.

Dolayısıyla mevcut yasakçı tutumun, demokratik değerleri örselediği ve ülke ekonomisi açısından kaygı verici olduğu unutulmamalıdır.

Biz barolar olarak, kamusal makamlardan; Instagram'ı derhal erişime açarak yurttaşların Anayasal haklarını kullanmasına engel niteliğindeki bu hukuksuz uygulamaya son vermesini bekliyoruz.”

Açıklamada imzası olan barolar: Adana Barosu, Bursa Barosu, Kars Barosu, Siirt Barosu, Adıyaman Barosu, Çanakkale Barosu, Kastamonu Barosu, Sinop Barosu, Ağrı Barosu, Çankırı Barosu, Kayseri Barosu, Urfa Barosu, Aksaray Barosu, Denizli Barosu, Kırıkkale Barosu, Şırnak Barosu, Amasya Barosu, Diyarbakır Barosu, Kocaeli Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Ankara Barosu, Edirne Barosu, Kütahya Barosu, Antalya Barosu, Erzurum Barosu, Manisa Barosu, Aydın Barosu, Eskişehir Barosu, Mardin Barosu, Balıkesir Barosu, Antep Barosu, Giresun Barosu, Mersin Barosu, Bartın Barosu, Muğla Barosu, Van Barosu, Batman Barosu, Hakkari Barosu, Muş Barosu, Yalova Barosu, Bilecik Barosu, Hatay Barosu, Nevşehir Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu, Bitlis Barosu, Isparta Barosu, Niğde Barosu, Bingöl Barosu, İstanbul Barosu, Ordu Barosu, Bolu Barosu, İzmir Barosu, Sakarya Barosu, Burdur Barosu, Karabük Barosu, Samsun Barosu.

(AS)

instagram ifade özgürlüğü
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