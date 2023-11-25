609. F Oturması, hasta kadın mahpuslar için düzenlendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, bugünkü 609. F Oturması eyleminde, hasta kadın mahpusların serbest bırakılmasını talep etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ndeki eylemde, bütün hasta kadın mahpusları temsilen Özge Özbek, Tenzile Acar ve Fatma Tokmak’ın sağlık durumlarını paylaştılar.

Hapishanelerde tutulan kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik cinsiyet ayrımcılığı içeren politika ve uygulamalara dikkat çekerek hasta, yaşlı, engelli, küçük çocuğu bulunan kadın mahpusların yeterli tedavi ve bakıma erişebilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve serbest bırakılmalarını istediler: “Bütün kadın hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.”

Tedaviye erişim hakkı engelleniyor

Bugünkü açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Özge Özbek Sincan Kadın Hapishanesinde tutuluyor. Eşinin verdiği bilgiye göre; beynindeki tümörlerin nüksetmesi nedeniyle tekrar ameliyat olması gerekiyor. Fakat doktorları hapishane koşullarında yeterli bakım yapılamayacağından ameliyatın ölüm riski taşıdığını söylüyor. Tedavisini yapan tam teşekküllü devlet hastanesi Özge’ye ‘Cezaevinde kalamaz’ raporu vermesine rağmen en son Ekim ayında gönderildiği Adli Tıp Kurumu tersi yönde rapor düzenledi ve Özge’nin tedavi amacıyla infazının ertelenmesi talebi reddedildi. Hastalığı, son olarak ciddi işitme kaybına neden oldu ve beyindeki harabiyete bağlı olarak Özge her geçen gün yeni sağlık sorunları yaşıyor ve hapishanede kaldığı her gün adım adım ölüme yaklaşıyor.

Tenzile Acar Bakırköy Kadın Hapishanesinde tutuluyor. Ailesinin verdiği bilgiye göre, Hepatit B hastası. Ayrıca kanser şüphesi var ve biyopsi yapılması gerekiyor. Ancak hastaneye götürüldüğünde kelepçeli muayene dayatılıyor. Bu nedenle çoğu zaman muayene olamıyor. Yapılan tetkiklerin sonucu kendine bildirilmiyor. Hasta olmasına rağmen, keyfi bahanelerle sürekli kendisine disiplin ve hücre cezaları veriliyor. Geçtiğimiz hafta verilen ceza nedeniyle 10 gün hücrede tutulmuş.

Fatma Tokmak da Bakırköy Kadın Hapishanesinde. Astım ve romatizmal kalp hastalığına bağlı ileri derece mitral ve triküspit yetmezlik, ileri derece mitral darlık ve arteryel ve pulmoner hipertansiyon gibi gerekli bakım ve tedavi sağlanmazsa ölüm riski taşıyan hastalıkları var. Adli Tıp Kurumu bu hastalıkları tespit etmesine rağmen, tedavi maksadı ile serbest bırakılması yönünde rapor düzenlemesi gerekirken ‘cezaevinde kalabilir’ raporu veriyor. Bu durum Fatma Tokmak’ın yaşamına ağır tehdit oluşturuyor.”

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, toplam 43 kadın mahpusun ağır hastalıkları ile Marmara bölgesi hapishanelerinde yaşam mücadelesi verdiğini ekledi.

(AS)