608. F Oturması: Ağır hasta mahpus Civan Boltan serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 608. F Oturması eyleminde, ağır hasta mahpus Civan Boltan’ın durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi'nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde "608. F Oturması: Hasta mahpus Civan Boltan serbest bırakılsın" ve "Tedavi haktır, engellenemez" yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

608. F Oturması açıklamasında, “Hapishanelerde ayrımcı infaz uygulamaları devam ediyor ve politik nedenlerle hapiste tutulan mahpuslara, hukukçuların kullandığı ifadeyle, düşman hukuku uygulanıyor. Bu özellikle hasta mahpusların yaşam haklarına kast eden durumlar olarak karşımıza çıkıyor” denildi.

Hasta mahpusların sağlık, yaşam ve geri dönülmez aşamada veda haklarının korunması için yetkilileri göreve çağıran Hapishane Komisyonu, 608. F Oturması’nda, halen Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ağır hasta mahpus Civan Boltan’ın durumunu paylaştı.

“ATK raporu tahliyesini engelledi”

32 yaşındaki Civan Boltan’ın, çıkan bir çatışmada atılan bombanın patlaması nedeniyle ağır yaralandığını, sol gözünün tamamen, sağ gözünün yüzde seksen oranında görme yetisini kaybettiğini belirten Hapishane Konmisyonu, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Bu olay esnasında sağ kolunu da kaybeden Boltan’ın beyninde bulunan şarapnel parçası yüksek hayati risk nedeniyle çıkartılamamaktadır. Aynı zamanda Reyno Sendromu diye bilinen bir hastalığı ve bu hastalıklara bağlı ciddi rahatsızlıkları bulunan Boltan için tedavisini yapan hekimler tarafından ‘hapishanede kalamaz’ yönünde rapor verilmiş ancak Adli Tıp Kurumu (ATK) aksi yönde rapor düzenleyerek serbest bırakılmasını engellemiştir.”

Boltan’ın babası: “Oğlum serbest bırakılsın”

Açıklamada ayrıca, 8 Kasım’da oğlu Civan’ın görüşüne gittikten sonra son durumu hakkında Hapishane Komisyonu’na bilgi veren baba Boltan’ın aktarımları paylaşıldı:

“Oğlum yemek aldığı sırada gardiyanın saldırısına uğramış, eli kapıya sıkışmış ve yaralanmış. Doktora gitmesi gerektiği halde bir hafta sonra doktora çıkarılmış. Doktor darp raporu vermiş ancak şikâyet dilekçesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmamış. Bolu’ya sürgün edildiğinden bu yana annesi beş yıldır görüş yapamıyor. Ben üç yıldır ilk defa görüşüne gelebildim. Oğlumun sağlığı için doktor önerisiyle bulunduğu yerde soba vb. ısıtıcı olması gerekiyor. Ne var ki bu da halen sağlanmadı. Bu nedenle sağlığı her geçen gün daha kötüye gidiyor. Oğlumun iklimi daha sıcak olduğu için Diyarbakır Hapishanesi’ne sevk edilmesi bile yararlı olabilir. Oğlumun tedavisinin engellenmesine son verilmesini ve serbest bırakılmasını istiyoruz.”

“Tedavi haktır, engellenemez”

Hapishane Komisyonu, “ağır hasta mahpus Civan Boltan ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

608. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır” sloganları ile sona erdi.

(VC)