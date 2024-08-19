603 bin kişi bir yıldan uzun süredir iş arıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı (geniş tanımlı işsizlik oranı), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan artarak yüzde 27,3 oldu.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7 kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan Türkiye’de işsizlerin yüzde 20’den fazlasını oluşturan 603 bin kişi bir yıl veya daha uzun süreden beri iş arıyor. Bu göre bir yıldan daha fazla, iki yıldan daha az süreden beri işsiz olan kişi sayısı 432 bin, iki yıldan fazla üç yıldan daha az süreden beri işsiz olan kişi sayısı 98 bin kişi. 73 bin kişi de üç yıl ve daha fazla süreden beri işsiz.

İşgücüne katılım oranı yüzde 545

Öte yandan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6'ya çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 67, kadınlarda yüzde 32,5 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 0,3 yükselişle 54,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Üretimdeki yavaşlama sanayideki istihdamı düşürdü

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak hesaplandı.

(HA)