ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 14:17
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 14:20
1 dk Okuma

"60 Gün" filmi Kolkata Film Festivali'nde

Bu sene 29 düzenlenen festival dünya sinemasının önemli seçkilerine yer veriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/60-gun-filmi-kolkata-film-festivali-nde.jpg

Senarist ve yönetmen İsmail Doruk’un yazıp yönettiği 60 Gün filmi Asya’nın en önemli film festivallerinden biri olan Kolkata Film Festivaline seçildi.

Bu sene 29 düzenlenen festival dünya sinemasının önemli seçkilerine yer veriyor. 

Hindistan’ın Kalkota eyaletinde gerçekleştirilecek festival 5-12 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Film festivalin uluslararası bölümünde 5-7 Aralık tarihlerinde Yönetmen İsmail Doruk’un katılımıyla dünya prömiyeri olarak seyirci ile buluşacak.  Dünya sinemasından 13 filmin yarışacağı festivale Türkiye’den 60 Gün filmi seçildi. 

Ödüllü filmin kadrosunda kimler var?

Oyuncu kadrosunda Başak Cingöz, Bora Kirkim, Aydın Orak, Burcu Yüce, Aliye Uzunatağan, Halil İbrahim  Kalaycıoğlu,  Emir Dal, Muhammet  Cangören, Şehnaz Dilan, Ahmet Eren Yıldız, Ali İhsan Yıldırım’ın yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum bölümünde en iyi proje ödülü almıştı.

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını daha önce Ademin Trenleri, Bir Sevda İşi ve Babamın Kemikleri filmin senaristliğini de yapan İsmail Doruk üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği film Kırklareli’nin Pınarishar ilçesinde çekildi.

Filmin Konusu

60 Gün filmi; 1981 Yılında aynı köyde yaşayan iki gencin evlenmesi ile başlayan olayların beklenmedik bir biçimde sonuçlanması anlatmaktadır. İki ailenin 60 gün saklamak için anlaştıkları bir sırrın bambaşka bir yöne evirilmesi filmin konusudur. Pınarishar’ın Kurudere köyü filmin ana mekanı olarak seçildi.

(EMK)

aydın orak 60 gün filmi
Sayfa Başına Git