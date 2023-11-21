"60 Gün" filmi Kolkata Film Festivali'nde

Senarist ve yönetmen İsmail Doruk’un yazıp yönettiği 60 Gün filmi Asya’nın en önemli film festivallerinden biri olan Kolkata Film Festivaline seçildi.

Bu sene 29 düzenlenen festival dünya sinemasının önemli seçkilerine yer veriyor.

Hindistan’ın Kalkota eyaletinde gerçekleştirilecek festival 5-12 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Film festivalin uluslararası bölümünde 5-7 Aralık tarihlerinde Yönetmen İsmail Doruk’un katılımıyla dünya prömiyeri olarak seyirci ile buluşacak. Dünya sinemasından 13 filmin yarışacağı festivale Türkiye’den 60 Gün filmi seçildi.

Ödüllü filmin kadrosunda kimler var?

Oyuncu kadrosunda Başak Cingöz, Bora Kirkim, Aydın Orak, Burcu Yüce, Aliye Uzunatağan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Emir Dal, Muhammet Cangören, Şehnaz Dilan, Ahmet Eren Yıldız, Ali İhsan Yıldırım’ın yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum bölümünde en iyi proje ödülü almıştı.

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını daha önce Ademin Trenleri, Bir Sevda İşi ve Babamın Kemikleri filmin senaristliğini de yapan İsmail Doruk üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği film Kırklareli’nin Pınarishar ilçesinde çekildi.

Filmin Konusu

60 Gün filmi; 1981 Yılında aynı köyde yaşayan iki gencin evlenmesi ile başlayan olayların beklenmedik bir biçimde sonuçlanması anlatmaktadır. İki ailenin 60 gün saklamak için anlaştıkları bir sırrın bambaşka bir yöne evirilmesi filmin konusudur. Pınarishar’ın Kurudere köyü filmin ana mekanı olarak seçildi.

(EMK)