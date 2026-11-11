6. Uluslararası Rojava Film Festivali 13 Kasım’da başlıyor

6. Uluslararası Rojava Film Festivali, 13 Kasım’da Qamişlo’daki Mihemed Şêxo Merkezi’nde başlayacak.

“Çîrokên Hevpar, Sînemaya Azad” (Ortak Hikayeler, Özgür Sinema) sloganıyla düzenlenen festival, 13-20 Kasım arasında sinemacıları ve izleyicileri bir araya getirecek.

Rojava Film Komünü tarafından düzenlenen festivale bu yıl farklı ülkelerden 243 çalışma için başvuru yapıldı.

Festival programında belgesel, kurmaca, Kürtçe ve uluslararası kısa filmlerin yanı sıra yarışma dışı yapımlar ve Rojava’dan filmler bulunuyor. Festivalde toplam 45 yapım gösterilecek.

Mihemed Şêxo Merkezi’ndeki gösterimlerde “Ji Rojava” seçkisinden beş filmin yanı sıra Kürtçe kısa filmler, belgeseller ve uluslararası yapımlar izleyiciyle buluşacak. Paneller ve atölyeler ise TEV-ÇAND, Sine Jin ve Hunergeha Welat’ta yapılacak.

Festival, 13 Kasım 1960’ta Amûdê’deki Şehrazad Sineması’nda çıkan ve 280’i aşkın, büyük bölümü Kürt çocuğun hayatını kaybettiği yangının yıldönümünde başlıyor.

Açılış “Heval Kekê Min” ile

Festivalin açılışı 13 Kasım Cuma günü saat 17.00’de MA Music konseri ve Narin Dance’in dans gösterisiyle yapılacak.

Saat 19.00’da Haşim Aydemir’in yönettiği “Heval Kekê Min” gösterilecek.

14 Kasım Cumartesi günü saat 10.00-12.00 arasında belgeselci ve kurgucu Sasha Ayoub, Sine Jin’de Suriye’deki bağımsız sinemacıların projelerini geliştirmelerine destek veren Stories Film Lab’ın çalışmalarını anlatacak. Oturum kapsamında programda üretilen filmler de gösterilecek.

Saat 11.00’de gösterimler “The Country Judge” ile başlayacak. Programda Kürtçe kısa filmler “House of The Moon” ve “Dorpêç” ile “The Wedding of the Pirs” belgeseli de yer alacak.

Görüntü yönetmeni Cemil Kızıldağ ise saat 15.00-17.00 arasında TEV-ÇAND’da sinemanın görsel dili üzerine eğitim verecek.

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Üç günlük ışık atölyesi

15 Kasım Pazar günü görüntü ve ışık yönetmeni Jafar Amin Al-Betar’ın sinemada ışık kullanımı üzerine üç günlük atölyesi başlayacak.

Hunergeha Welat’ta saat 09.00-13.00 arasında yapılacak atölye, 16 ve 17 Kasım’da da aynı saatlerde devam edecek.

Belgeselci Guevara Namer de saat 09.00-13.00 arasında Sine Jin’de belgesel yapım sürecini ve uluslararası alanda çalışma deneyimlerini ele alacak. Atölyenin ikinci oturumu 16 Kasım’da gerçekleştirilecek.

“Ji Rojava” seçkisinin ilk iki filmi “Rêwiyên Ser Riya Agir” ve “Keziyên Berxwedanê” saat 11.00 ve 11.50’de gösterilecek.

“Berbû” filminin yönetmeni Sêvînaz Evdikê saat 15.00’te TEV-ÇAND’da Nûjîyan Kadın Film Festivali’ni anlatacak. Aynı saatte Mihemed Şêxo Merkezi’nde “Kî me ez?” belgeseli gösterilecek.

Saat 18.00’de “04.17 Adıyaman”, saat 19.10’da ise “Pêlên Kurdan” belgeselleri izleyiciyle buluşacak. Her iki gösterimin ardından soru-cevap oturumu yapılacak.

Rojava Film Komünü’nün kolektif üretimi

16 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de “To Fetch a Pail of Water”, saat 15.00’te ise “Under the Flags the Sun” gösterilecek.

Aynı gün saat 15.00-17.00 arasında TEV-ÇAND’da Rojava Film Komünü’nün 2015’ten bu yana sürdürdüğü kolektif film üretimi üzerine bir panel düzenlenecek.

Mirzan Bekir’in yöneteceği panele Rojava Film Komünü’nün kurucularından Diyar Hesso ve Şêro Hindê ile “Kobanê” ve “Berbû” filmlerinde çalışan ses tasarımcısı Coni Docolomansky katılacak.

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“Sinemada Kürt sorunu”

17 Kasım Salı günü saat 10.00-13.00 arasında senarist Önder Çakar, Sine Jin’de bir filmin ana karakterinin fikir aşamasından senaryoya nasıl taşındığını ele alan bir atölye yürütecek.

“Ji Rojava” seçkisinden “Youthful Wrinkle” saat 12.00’de, “Nameya Dawî” ise saat 12.30’da gösterilecek.

Saat 15.00-17.00 arasında “Küf” ve “Kronoloji” filmlerinin yönetmeni Ali Aydın’ın katılımıyla “Sinemada Kürt sorunu” başlıklı panel düzenlenecek. TEV-ÇAND’daki panelin moderatörlüğünü Berfin Hezil yapacak.

Suriye’de kültürel çalışmalar

18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00-13.00 arasında Sine Jin’de Ghasan Halawani’nin “Erased, Ascent of the Invisible” filmi gösterilecek.

Saat 12.25’te “Ji Rojava” seçkisinin beşinci filmi “Decision” izleyiciyle buluşacak.

TEV-ÇAND’da saat 15.00-17.00 arasında düzenlenecek “Bugün Suriye’de kültürel çalışmalar neden önemli?” başlıklı paneli Ciwan Tetter yönetecek. Panele Boushra Adi, Khoshman Qado ve Muhammad Hajj Hussein katılacak.

Günün diğer gösterimleri arasında Kürtçe kısa film seçkisinden “Gazelle” ve “Limo Knew Everything” ile Soudade Kaadan’ın yönettiği “Nezouh” bulunuyor.

Diktatörlük koşullarında sinema

19 Kasım Perşembe günü yönetmen Leena Manimekalai, saat 09.00-13.00 arasında Sine Jin’de “Maadathy – An Unfairy Tale” filminin gösterimi eşliğinde topluluklarla birlikte film yapma deneyimini paylaşacak.

“Silvered Water, Syria Self-Portrait” filminin yönetmenlerinden Ossama Mohammed ise saat 15.00-17.00 arasında TEV-ÇAND’da diktatörlük koşullarında sinema yapmayı anlatacak.

Kürtçe kısa film seçkisinden “Ishaq” saat 17.25’te, “Fountain” saat 17.45’te gösterilecek. Saat 18.15’te ise “As We Breathe” izleyiciyle buluşacak.

Festival 20 Kasım’da sona erecek

Festivalin son günü olan 20 Kasım Cuma günü yönetmen ve yazar Liwaa Yazji, saat 09.00-13.00 arasında Sine Jin’de film projelerini fikir aşamasından senaryoya taşıma üzerine bir atölye yürütecek.

Yönetmen Soudade Kaadan da saat 10.00-13.00 arasında Hunergeha Welat’ta “Aziza” filminin senaryosu ve yapım sürecini anlatacak.

Lübnanlı yönetmen Maroun Baghdadi’nin “Ninety” filmi saat 14.00-16.00 arasında TEV-ÇAND’da gösterilecek.

Mihemed Şêxo Merkezi’ndeki kapanış programında saat 17.00’de Adnan Karim konser verecek.

Festival, saat 19.00’daki ödül töreniyle sona erecek.

(NÖ)