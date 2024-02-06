6 Şubat depremlerinin 1. yılı: Kadınlar unutmuyor

6 Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için basın açıklaması yapan Ankara Kadın Platformu, “Yaşamı yeniden kurmak için dayanışmaya olan ihtiyaç devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Ankara Kadın Platformu, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için Ankara’da Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları İzleme örgütü önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, " Bizleri bıraktıkları bu enkazın altından ancak kadın dayanışmamızla çıkabiliriz. Yaşamı yeniden kurmak için dayanışmaya olan ihtiyaç devam ediyor. Nasıl ki depremde birbirimiz için biz koştuysak yine dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" denildi.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar eylemde

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bir araya gelecek olan kadınlar bu akşam 19.30’da Süreyya Operası önünden Kadıköy Meydanı’na kadar yürüyecek.

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün X hesabından şu paylaşım yapıldı:

*Bugün, depremin birinci yıl dönümünde 19:30’da Süreyya Operası önünde bir araya geliyoruz. Öfkemizle, acımızla, isyanımızla, dayanışmamızdan aldığımız güçle yürüyoruz. #UnutmadıkAffetmiyoruz #6subat #DepremiUnutmaUnutturma #KadınlarHesapSoruyor #6subat2023

*Zaten düşük olan kadın istihdamının; bakım yükü, ulaşım olmamasının sonucu işyerlerine ulaşamama, ilk gözden çıkarılanların kadın olması gibi sebeplerle daha da düşmesini gündemine almayıp kadınların iş gücüne katılımına dair politika üretmeyenlerden #KadınlarHesapSoruyor #6subat

*Su olmadığı için aylarca sürekli bidonlarla su taşımak zorunda olduklarını #KadınlarUnutmuyor ! Bugün 19.30’da Süreyya Operası önünde toplanıp Kadıköy Meydanı’na yürüyoruz. #DepremiUnutmaUnutturma #unutmadikAffetmiyoruz #6subat2023

*Hane içindekilerin ne giyeceğini, ne yiyeceğini, olmayan suya nasıl erişeceğini, hem kendini hem de hane içindekileri hijyenin olmadığı bir ortamda hastalıklardan nasıl koruyabileceğini her gün, her değişen koşullarda düşünmek, çözüm üretmek zorunda olan #KadınlarAffetmiyor

(EMK)