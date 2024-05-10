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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 16:48
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6 Şubat depremlerinden etkilenen sanatçılara destek fonu: SaDe

SaDe, bu yıla özel olarak sadece Maraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı. Son başvuru tarihi 31 Mayıs.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
6 Şubat depremlerinden etkilenen sanatçılara destek fonu: SaDe

SaDe (Sanatçı Destek Fonu), ikinci dönem başvuruları, 31 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı. Üst yaş sınırı 35 olarak güncellenen destek fonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) hayata geçiriyor.

SaDe, bu yıla özel olarak sadece Maraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı. 

Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında tasarı aşamasındaki projelerle yapılacak başvurular arasından belirlenecek beş projeye para desteği sağlanacak. 

Ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak. Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

Değerlendirme sürecini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’ın üstleneceği SaDe programına başvurular 31 Mayıs Cuma saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

(AÖ)

İKSV 6 Şubat Maraş depremleri
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