6 Şubat depremleri Rom, Dom, Lom ve Abdal toplulukları nasıl etkiledi?

Türkiye’nin ötekileştirilen halklarından Rom, Dom, Lom ve Abdal toplulukların yaşadıkları sorunlar 6 Şubat depremleri sonrası daha da çoğaldı.

Sivil Düşler Derneği, 2009 yılından bu yana Rom, Dom, Lom ve Abdalların yaşadığı ayrımcılıklara karşı mücadele ediyor. Dernek, 6 Şubat sonrası bu yöndeki çalışmalarını artırdı.

“İnsan onuruna yakışır bir yaşam herkesin hakkı” diyen Sivil Düşler Derneği Proje Koordinatörü Erkan Karabulut; Hatay’da yaşayan bu toplulukların durumunu, depremlerin ardından yükselen ayrımcı ve ötekileştirici uygulamaları ve bunlara karşı yürüttükleri mücadeleyi bianet’e anlattı.

Rom, Lom, Dom ve Abdallar kimdir?

Erkan Karabulut’un anlatımına göre Rom, Lom, Dom ve Abdallar, Hindistan’dan göç dalgasıyla birlikte Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya uzanan Roman topluluklardır. Lomlar bu güzergâh üzerinden Karadeniz, Ermenistan ve Gürcistan'a yerleşen, Domlar Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye’nin güney kısımlarına yerleşen topluluklardır. Abdallar ise, göçebe ya da yerleşik olarak yurdun birçok yerinde dağınık halde yaşayan topluluklardır. Bu bir etnik kimliktir. Çingene grupları, Türkiye’de en ciddi dışlanma ve ayrımcılık tehdidi ile karşı karşıya kalan gruplardır. Rom, Dom, Lom ve Abdal grupları da bu grupların alt kollarıdır.

(AD)