6 Nisan Kurultayı'nın iptali için yeni başvuru: Kılıçdaroğlu tedbiren geri gelmeli

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali ve tedbir kararları verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, “Kurultay'ın, ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve parti içi iradeyi gasp eden yöntemlerle şekillendirildiği” iddia edildi.

Dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."

Dilekçede ayrıca 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi.

"Özel, MYK ve PM görevden uzaklaştırılsın"

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın "yok hükmü"nde olduğu öne sürülen dilekçede, CHP 38. Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.

Dilekçede, 38. Olağan Kurultay'ın iptal edilmesi halinde, öncesinde görevde bulunan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yetkilerinin geri döneceği ifade edildi.

Başvuruda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur" denildi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta CHP'ye kayyım atanacağına dair duyum aldıklarını belirtmiş, partisini olağanüstü kurultaya götürdüğünü duyurmuştu.

Bunun üzerine CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, 25 Mart'ta olağanüstü kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi de bir gün sonra verdiği kararda, "ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, Lütfü Savaş'ın iddiasını kanıtlayamadığını" belirterek başvuruyu reddetmişti.

6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özel ise ikinci kez genel başkan seçilmişti.

Ayrıca CHP’li Doç. Dr. Kemal Çiftçi de 6 Nisan kurultayının "hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini" iddia etmiş ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin talebi reddetmişti. Çiftçi, bunun üzerien Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. YKS, "Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararının kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığı"ndan talebin reddine karar vermişti.

(RT)