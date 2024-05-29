6. Ma Music Günleri Diyarbakır'da başlıyor

Diyarbakır’daki Ma Music Akademisi, bu yıl “Ma Music Günleri”nin 6’ncısını düzenleyecek. Bu yıl sanatçı Rênçber Ezîz'in anısına hayata geçirilen etkinlikler, 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Ma Music eğitmenlerinden Ferhat Ertaş, Ma Music Günleri’nde uzun yıllardır sürdürdükleri çalışmaları ortaya koyacaklarını vurguladı. Ertaş, “Ma Music olarak rengimiz ve duruşumuz ile asimilasyon ve soykırım politikalarına karşı durma çabasındayız. Yıllardır halk olarak soykırım politikalarına maruz kalıyoruz. Biz buna karşı duran bir noktadayız.

"Rênçber Ezîz Kürt kültürü için zamanında çok önemli çalışmalar yürüterek, kültürümüzü bize ulaştırma çabasında olmuş ve hafızalarda yer edinmiş. Bizler de onun izinden gitme çabasındayız” dedi.

Etkinlik takvimi şöyle:

1 Haziran: Trio Tembûr, Çocuk Korosu, Doğal Ritim Orkestrası

Yer: Kent Meydanı, 19.00

3 Haziran: Zarok Ma Çocuk Korosu, Doğal Ritim Orkestrası

Yer: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi, 18.30

4 Haziran: Ma Müzik Orkestrası

Yer: Cemil Paşa Konağı, 20.00

5 Haziran: Piyano ve dengbêj dinletisi / Sarya Ertaş ve Welat Tayfur

Yer: Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 20.00

6 Haziran: Jin Ma konseri

Yer: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi, 20.00

7 Haziran: Ma Music Akademisi mezunları divanı

Yer: Çand Ma, 20.00

8 Haziran: Ma Music öğrencilerinin dinletisi

Yer: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi, 12.00-14.00

8 Haziran: Vasfi Ak’ın katılımıyla panel

Yer: Çand Ma, 18.30

9 Haziran: Ma Music öğrencileri divanı

Yer: Ma Music bahçesi, 19.00

10 Haziran: Ma Music çocuk divanı

Yer: Zarok Ma, 18.30

12 Haziran: Koma Ma

Yer: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi, 20.00(AÖ)