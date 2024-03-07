6 ilde 907 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 516 yerleşim birimine, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta da 391 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzurum ile Oltu ilçesi arasındaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yüksek rakımlı yolda, çok sayıda araç yolda kaldı.

Sürücülerin zorlandığı ve araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştığı yolda, bazı tırlar yol kenarına park etti. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak sabaha kadar devam etti. Kar nedeniyle il genelinde 386 köye ulaşım sağlanamıyor.

Van

Kentin kırsal bölgelerinde dün gece etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

AA’nın Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 257 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 94 köy yolunun kapandığını belirtti.

Malazgirt ilçesinde Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için Malazgirt-Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan kent genelinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolun açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Hakkari

İl Özel İdaresinden bu sabah yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(AS)