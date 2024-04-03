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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 08:41
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6 ilde 89 kişi gözaltına alındı

Van’da seçilmiş belediye başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi birçok kentte protesto edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
6 ilde 89 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: MA

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi sonrası başlayan protestolara polis müdahale etti.  

Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı
Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı
2 Nisan 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 kişi gözaltında.

(AS)

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