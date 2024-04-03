6 ilde 89 kişi gözaltına alındı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi sonrası başlayan protestolara polis müdahale etti.

Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 kişi gözaltında.

(AS)