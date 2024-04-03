6 ilde 89 kişi gözaltına alındı
Van’da seçilmiş belediye başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi birçok kentte protesto edildi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi sonrası başlayan protestolara polis müdahale etti.
Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı
2 Nisan 2024
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamaya göre, Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 kişi gözaltında.
(AS)
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