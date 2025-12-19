6 ESP’li tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 Aralık’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partili (ESP) 13 kişiden 6’sı bugün tutuklandı

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın dayanağının piknik, basın açıklaması ve taziye gibi etkinlikler olduğunu açıkladı

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan 6 kişiyle ilgili olarak ESP, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Onurlu bir yaşamı savunmaya; söz, eylem ve örgütlenme hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.” (TY)