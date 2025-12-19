ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:18 19 Aralık 2025 16:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 16:19 19 Aralık 2025 16:19
Okuma Okuma:  1 dakika

6 ESP’li tutuklandı

“Onurlu bir yaşamı savunmaya; söz, eylem ve örgütlenme hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: ESP’nin X hesabı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 Aralık’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partili (ESP) 13 kişiden 6’sı bugün tutuklandı

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın dayanağının piknik, basın açıklaması ve taziye gibi etkinlikler olduğunu açıkladı

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan 6 kişiyle ilgili olarak ESP, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Onurlu bir yaşamı savunmaya; söz, eylem ve örgütlenme hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ESP ezilenlerin hukuk bürosu istanbul cumhuriyet başsavcılığı tutuklama
