NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.12.2025 17:04 19 Kanûn 2025 17:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.12.2025 17:11 19 Kanûn 2025 17:11
Xwendin Xwendin:  1 xulek

6 endamên ESPê hatin girtin

"Em ê parastina jiyaneke bi rûmet bidomînin; em ê ji bo mafê xwe yê derbirîn, çalakî û rêxistinbûnê têbikoşin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarî a Stenbolê de di 16ê Kanûna Pêşînde di serdegirtinên malan de 13 endamên Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) hatibûn desteserkirin. Îro ji wan 6 kes hatin girtin.

Buroya Hiqûqê ya Bindestan aşkere kir ku lêpirsîna ku bi îdiaya “endamtiya rêxistinê” tê birêvebirin, xwe dispêre çalakiyên weke seyran, daxuyaniya çapemeniyê û teziye.

ESP li ser hesabê xwe yê fermî têkildarî girtina 6 endamên xwe daxuyanî da. ESPê destnîşan kir û got:

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ESP Desteserkirin
