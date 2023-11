6 bersûcên “Teqîna Taksîmê” tehliye bûn

Danişîna duyem a doza derbarê “Teqîna Taksîmê” ya Beyoglûya Stenbolê de li Dadgeha Cezayê Giran a 13an a Stenbolê pêk hat.

Teqîn di 13ê Çiriya Paşiyê ya sala 2022yan de pêk hat û di encamê de 6 kes mirin û bi kêmanî 99 kes jî birîndar bûn.

Di dosyayê de 36 bersûc hene ku 24 ji wan girtî ne. Heyeta dadgehê îro biryar da ku 6 bersûcên girtî tehliye bibin. Di danişîna yekem de 3 bersûc tehliye bûbûn.

“Gotin xizmên me ne, cîranên me ne”

Ahlam Albashira ku bi tohmeta bombe daniye Kolanê û 11 kesên din ên girtî û parêzerên wan îro beşdarî danişînê bûn. Her weha bersûcên din jî bi rêya Sîstema Deng û Dîmenan (SEGBIS) beşdar bûn.

Li gorî nûçeya AAyê, Ferhat Habeşî bersûc paraznameya xwe pêşkêş kir û got ku piştî ew li Tirkiyeyê zewicî, wî ji xwe re dikanek vekir û li taxa lê dima, ti pirsgirêk di navbera wî û niştecihên din de derneketiye.

Habeşî diyar kir ku ew ji ber şerê Sûriyeyê reviyaye û hatiye Tirkiyeyê û dê û bavê wî li Sûriyeyê ne lê ew nizani li ku ne. Derbarê bersûcên din de got; “Hasanî telefonî min kir. Got, ‘Ew xizmên me ne, cîranên me ne, bila 3 rojan li ba te bimînin. Tiştek nabe, piştî 3 rojan wê biçin Ewropayê’. 15-20 rojan li mala min, 50-60 rojî jî li atölyeye man.”

Bersûcên din ên di danişînê de axivîn, daxwaza beraetê kirin.

Ji ber teqîna li Îstîklalê pêk hatiye 17 kes hatin girtin

Heyeta dadgehê biryara xwe ya demkî aşkere kir û biryar da ku Yasîr Al Koralî, Mahmûn Haso, Hatîce el-Kurdî, Salih Carkes, Hadîr Carkes û zarokê ku sûc pê hatiye kirin A.E. tehliye bûn.

Lê yên tehliye bû, wê nikaribin derkevin derveyî Tirkiyeyê. Her weha biryar da ku ji bo nêrîna xwe aşkere bike, dosyayê bişînin serdozgerê komarî. (AS/FD)