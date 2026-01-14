6 aydır tutuklu olan akademisyen Aslı Aydemir hakkında tahliye kararı

LeMan dergisine 30 Haziran’da düzenlenen saldırıya tepki gösterdiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da tutuklanan barış akademisyeni Aslı Aydemir, hakkında tahliye kararı verildi.

Meslektaşlarından çağrı: Aslı Aydemir serbest bırakılsın

Aydemir'in serbest bırakıldığını haberini Barış Akademisyenleri sosyal medyadan duyurdu. Akademisyenler yaptıkları açıklamada, "LeMan dergisine saldıran güruh karşısında geri adım atmadığı için 4 Temmuz 2024 tarihinde tutuklanan, altı ayı aşkın süredir hukuksuzca tutuklu bulunan sevgili Aslı Aydemir hocamız için tahliye kararı verildi" dedi.

Aydemir, "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" iddiasıyla, 190 gündür cezaevinde tutuluyordu. Aydemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Şubat’ta saat 11.00’de görülecek.

İddianame

Soruşturma boyunca savcı değişikliği yaşanırken Aydemir hakkında yazılan ilk iki iddianamede deliller yetersiz bulundu, savcısına iade edildi.

Mahkeme, ilk hazırlanan iddianameye ilişkin verdiği iade kararında "polise direnme" suçlamasına ilişkin somut bir delil bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine 13 Kasım 2025’te ikinci bir iddianame hazırlandı. Ancak bu iddianame de "raporlardaki çelişkiler" nedeniyle iade edildi, ardındansa ilk iki iddianameyi hazırlayan savcı görevden alındı.

Kasım 2025’in sonunda dosyaya atanan ikinci savcı, ikinci haftasını dolduramadan 5 Aralık 2025’te dosya üçüncü kez başka bir savcıya devredildi. 17 Aralık 2025’te mahkemeye sunulan üçüncü iddianame ise kabul edildi.

İddianamede, Aydemir’in "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasıyla cezalandırılması istendi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö. dosyada müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, "Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…" belirtildi.

Aydemir’den Mustafa Ö.’nün şikâyetçi olduğu da ifade edildi.

(AB)