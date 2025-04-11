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HABER
Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 14:16
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 14:26
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59 kişi hakkında daha tahliye kararı

'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan 59 genç hakkında "adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
59 kişi hakkında daha tahliye kararı
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Ekrem İmamoğlu’ protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı verdi.

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Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Emek Gençliği MYK Üyesi Selinay Uzuntel de bulunuyor. 

Mahkeme kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. maddesinde belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

Dosya kapsamında ilk duruşma 18 Nisan 2025 saat 10.30'da görülecek. 

Hangi mahkemelerden tahliye kararları geldi?

Daha önce farklı Asliye Ceza Mahkemeleri şu tahliye kararlarını verdi:

  • 26. Asliye Ceza Mahkemesi: 67 sanıklı dosyada tutuklu bulunan 25 kişi tahliye edildi.
  • 61. Asliye Ceza Mahkemesi: 108 sanıklı dosyada 4 kişinin tamamı serbest bırakıldı.
  • 6. Asliye Ceza Mahkemesi: 28 sanıklı dosyada 5 tutuklu tahliye edildi.
  • 64. Asliye Ceza Mahkemesi: 1 kişilik dosyada, ceza süresini doldurduğu gerekçesiyle sanık tahliye edildi.
  • 49. Asliye Ceza Mahkemesi: 139 sanıklı davada 102 tutuklunun tamamı serbest bırakıldı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
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