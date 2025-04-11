59 kişi hakkında daha tahliye kararı

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Ekrem İmamoğlu’ protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı verdi.

102 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ Anne Baba Dayanışma Ağı: Hepsi serbest bırakılana kadar buradayız

Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Emek Gençliği MYK Üyesi Selinay Uzuntel de bulunuyor.

Mahkeme kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. maddesinde belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

Dosya kapsamında ilk duruşma 18 Nisan 2025 saat 10.30'da görülecek.