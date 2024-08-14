ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 09:36
1 dk Okuma

59 ilde operasyon: 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde bulundu

Operasyonda ayrıca, 861 bin 90 uyuşturucu hapa el konuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, el konulan uyuşturucular sergileniyor
Urfa'da bir araçta iki gün önce 461 kilo sentetik uyuşturucu bulundu. Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, “uyuşturucu satıcıları ve imalatçılarına” yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 520 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hapa el konuldu.

BM: Uyuşturucu kullanımı 10 yılda yüzde 20 arttı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC), 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artış yüzde 20 oldu, 2022'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden biri uyuşturucu kullandı.

Küresel olarak 2022’de 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu, 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedildi.

Raporda, yaklaşık 60 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ/WHO) son raporunda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Madde kullanımı bireysel sağlığa ciddi zararlar veriyor, kronik hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları riskini artırıyor ve trajik bir şekilde her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor" dedi.

(AS)

uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
ilgili haberler
Met Çıkmazı belgeseline “uyuşturucuya özendirme” davası
20 Temmuz 2024
/haber/met-cikmazi-belgeseline-uyusturucuya-ozendirme-davasi-297689
57 ilde uyuşturucu operasyonu
17 Temmuz 2024
/haber/57-ilde-uyusturucu-operasyonu-297561
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için Meclis araştırması talebi
27 Haziran 2024
/haber/uyusturucu-ticaretinin-onlenmesi-icin-meclis-arastirmasi-talebi-296900
DSÖ: Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle yılda 3 milyondan fazla kişi ölüyor
27 Haziran 2024
/haber/dso-alkol-ve-uyusturucu-kullanimi-nedeniyle-yilda-3-milyondan-fazla-kisi-oluyor-296876
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ
UNODC: 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
26 Haziran 2024
/haber/unodc-10-yilda-uyusturucu-kullanimi-yuzde-20-artti-296833
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 352 bin 784 sentetik hap bulundu
6 Haziran 2024
/haber/istanbuldaki-uyusturucu-operasyonunda-352-bin-784-sentetik-hap-bulundu-296225
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Met Çıkmazı belgeseline “uyuşturucuya özendirme” davası
20 Temmuz 2024
/haber/met-cikmazi-belgeseline-uyusturucuya-ozendirme-davasi-297689
57 ilde uyuşturucu operasyonu
17 Temmuz 2024
/haber/57-ilde-uyusturucu-operasyonu-297561
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için Meclis araştırması talebi
27 Haziran 2024
/haber/uyusturucu-ticaretinin-onlenmesi-icin-meclis-arastirmasi-talebi-296900
DSÖ: Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle yılda 3 milyondan fazla kişi ölüyor
27 Haziran 2024
/haber/dso-alkol-ve-uyusturucu-kullanimi-nedeniyle-yilda-3-milyondan-fazla-kisi-oluyor-296876
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ
UNODC: 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
26 Haziran 2024
/haber/unodc-10-yilda-uyusturucu-kullanimi-yuzde-20-artti-296833
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 352 bin 784 sentetik hap bulundu
6 Haziran 2024
/haber/istanbuldaki-uyusturucu-operasyonunda-352-bin-784-sentetik-hap-bulundu-296225
Sayfa Başına Git