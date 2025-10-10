571 yıllık Fener Rum Okulu eğitime devam edebilmek için bina arıyor

571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kaydı alamamasından sonra yeni bir sorun ile karşı karşıya.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul binasının dayanıklılığının artırılması için resmî bir yazı göndererek okulun 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildirdi.

Okul Müdürü Dimitri Zotos’a göre güçlendirme maliyeti 10 milyon euronun üzerinde ve okul yönetimi bunu karşılayacak bütçeye sahip değil.

Okul yönetimi, öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin devam edebilmesi adına yeni bir bina arayışına başladı.

Fener Rum Okulu’na yeni öğrenci kaydı yapılmadı

“Çözümü kendi cemaatimiz içerisinde aramalıyız”

Agos Gazetesi’nden İşhan Erdinç’e konuşan Zotos, binanın boşaltılacağından önceden haberdar olmadıklarını, sürecin yeni geliştiğini belirtti. Zotos, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de bütün okulların depreme dayanıklılık çalışması yaptırması gerekiyor. Bu da bayağı maliyetli bir çalışma. Bizim bu maliyeti karşılayabilecek bütçemiz yoktu, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. 2023’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulumuza yaptığı ziyarette durumu kendisine ilettik. Kendileri ilgi gösterdi. Testi yaptırmamız gerekiyordu çünkü sürekli karşımıza çıkıyordu. Bakanlık talebiyle, İstanbul Valiliği’nin desteğiyle çalışmalar yapıldı. Ancak bu yeni gelişme, eylül ayının ortalarında meydana geldi. Böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorduk fakat durumun ciddi olabileceğini, okuldan çıkmamızı gerektirecek kadar olabileceğini düşünmüyorduk. Yasal süreç içerisinde okulu boşaltıp, başka bir binada eğitime devam etmemiz istendi.

“Öğrencileri mağdur etmek istemiyoruz, önceliğimiz bu. Cemaatimiz içerisindeki bütün kurumlara durumu ilettik. İnsanlar bilgi sahibi, bununla ilgili maddi kaynağımızın yeterli olmadığı toplum içerisinde vakıf işleriyle uğraşan kişiler tarafından bilinir. Biz, okulumuzdan çıkıp fiziki şartları uygun olmayan bir okul binasına geçmek de istemiyoruz. Depremsellik analizi olarak binanın eğitime uygun olması gerekir. Çözümü kendi cemaatimiz içerisinde aramalıyız. Eğer çözemezsek her kapıyı çalacağız. Biz şu anda bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Öncelikli amacımız, 571 yıl boyunca açık olan Fener Rum Okulu’nun eğitim faaliyetine aynı tabela ile devam etmesidir. Fakat bunu sağlayamadığımız anda alternatif çözümlerimiz var, henüz masaya yatırmak istemiyoruz. Öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çözüm bulacağız.”

Türkiye’deki Rum okullarında bu yıl yaklaşık 300 öğrenci eğitim görüyor, Fener Rum Okulu’nda ise yalnızca 30 öğrenci vardı. Agos’un Eylül 2025’te yayımlanan haberinin ardından okula bir öğrenci daha kaydoldu.

Fener Rum Okulu hakkında Günümüzde Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi olarak bilinen okul, İstanbul Fener’de yer almaktadır. Rumlar ve Yunanlar arasında “Milletin Büyük Okulu” (Yunanca: Μεγάλη του Γένους Σχολή) olarak anılır. 1454 yılında, Patrik Gennadios ile Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan anlaşmayla kurulmuştur. Okul, Osmanlı döneminde pek çok yönetici, baştercüman, patrik ve din görevlisi yetiştirdi. Günümüzde Türkçe ve Yunanca eğitim veren okul, Zoğrafyon Rum Lisesi’nden sonra en fazla öğrenciye sahip ikinci Rum okuluydu. Sancaklar Yokuşu’nda bulunan binanın arsası, okul mezunu Moldavya Prensi Dimitri Kantemir’e ait. Binanın mimarı ise Konstantinos Dimadis. Ekümenik Patrikhane yakınındaki okul, Rum Ortodoks cemaatinin varlığı ve entelektüel mirasının simgesi olarak İstanbul’un en görkemli binalarından biri ve bu nedenle zaman zaman “Avrupa’nın beşinci büyük kalesi” olarak anılır. Kaynak: Fatih Kaymakamlığı

