57 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap bulundu.

BM: 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC), 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artış yüzde 20 oldu, 2022'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden biri uyuşturucu kullandı.

Küresel olarak 2022’de 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu, 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedildi. Raporda, yaklaşık 60 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ/WHO) son raporunda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Madde kullanımı bireysel sağlığa ciddi zararlar veriyor, kronik hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları riskini artırıyor ve trajik bir şekilde her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor" dedi.