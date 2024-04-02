ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 09:35
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 09:35
1 dk Okuma

55 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tondan fazla uyuşturucu bulundu

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 250 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
55 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tondan fazla uyuşturucu bulundu
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu operasyonlarına dair açıklama yaptı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce 46, Jandarma Genel Komutanlığınca 9 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 250 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla çalışma yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa ve Trabzon'un bulunduğu çok sayıda ilde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da da operasyon düzenlendiğini ekledi.

(AS)

uyuşturucu operasyonu uyuşturucu
Sayfa Başına Git