520 isimden İran'a ‘idam cezalarını durdurun’ çağrısı

Dünyanın dört bir yanından 520’den fazla insan hakları savunucusu ve siyasetçi, İran ve Rojhilat’ta verilen idam cezalarıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Mesud Pezeşkiyan’ın İran cumhurbaşkanı olmasından bu yana bin 800’den fazla kişinin idam edildiğine işaret edilen açıklamada, her üç saatte bir kişinin idam edildiği ve yılbaşından bu yana idam edilenler arasında 38 kadının bulunduğu bildirildi.

"Derhal son verilsin"

MA'nın aktardığına göre, Werîşe Muradî, Pexşan Ezîzî ve Şerîfe Mihemedî'nin de aralarında olduğu 50’den fazla siyasi mahpusun idam tehdidi altında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, 30 bin siyasi tutsağın yaşamına son verilen 1988 tarihini tekrarlamak istiyor. Doğu Kürdistan ve İran’da siyasi tutsaklar başta olmak üzere verilen tüm idam cezalarına derhal son verilmesini istiyoruz."

Açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve uluslararası kuruluşlardan, insan hakları ihlallerine karışanların cezalandırılması için acil adım atma talebinde bulunuldu.

(AB)