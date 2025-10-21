ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 18:09
1 dk Okuma

520 isimden İran'a ‘idam cezalarını durdurun’ çağrısı

Dünyadan 520’den fazla insan hakları savunucusu ve siyasi isim, ortak bir açıklamayla İran yönetimine idam cezalarını durdurma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
520 isimden İran'a ‘idam cezalarını durdurun’ çağrısı
İran'da yakınlarının idamının durdurulması talebini yükselten kadınlar/Görsel: Amnesty International

Dünyanın dört bir yanından 520’den fazla insan hakları savunucusu ve siyasetçi, İran ve Rojhilat’ta verilen idam cezalarıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Mesud Pezeşkiyan’ın İran cumhurbaşkanı olmasından bu yana bin 800’den fazla kişinin idam edildiğine işaret edilen açıklamada, her üç saatte bir kişinin idam edildiği ve yılbaşından bu yana idam edilenler arasında 38 kadının bulunduğu bildirildi.

"Derhal son verilsin"

MA'nın aktardığına göre, Werîşe Muradî, Pexşan Ezîzî ve Şerîfe Mihemedî'nin de aralarında olduğu 50’den fazla siyasi mahpusun idam tehdidi altında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, 30 bin siyasi tutsağın yaşamına son verilen 1988 tarihini tekrarlamak istiyor. Doğu Kürdistan ve İran’da siyasi tutsaklar başta olmak üzere verilen tüm idam cezalarına derhal son verilmesini istiyoruz."

Açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve uluslararası kuruluşlardan, insan hakları ihlallerine karışanların cezalandırılması için acil adım atma talebinde bulunuldu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mesud Pezeşkiyan İran idam cezası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git