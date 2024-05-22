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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 13:28
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 13:40
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52. İstanbul Müzik Festivali başladı: 17 mekân, 25 konser

AKM'deki açılış konserinde şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahnedeydi. Topluluk konserde 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev’e eşlik etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
52. İstanbul Müzik Festivali başladı: 17 mekân, 25 konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni dün akşam (21 Mayıs Salı) Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkânlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur’a; 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top’a sunuldu.

Törenin ardından festivalin açılışını şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev’e eşlik etti.

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52. İstanbul Müzik Festivali, 12 Haziran’a kadar, 17 farklı mekânda, 25 konsere ev sahipliği yapacak.

Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi yıldız solistlerin yanı sıra Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi birçok topluluğun aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dâhil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, üç eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.(AÖ)

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