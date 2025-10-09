51 yıl sonra ilk defa Kapalıçarşı'da altın satışı durdu

Altın son günlerde fiyatlardaki dalgalanmanın etkisiyle rekor kırdı. Dün 4.045 dolara kadar çıkan ons altın, bir haftada yüzde 12, yılbaşından bu yana ise yüzde 55 değer kazandı.

Altındaki bu yükseliş alış-satış işlemlerinde de sorun yarattı. Esnaf, sattığı altını yerine koyamamaya başlarken Kapalıçarşı'da altın satış işlemleri durduruldu.

Alış ve satış işlemleri arasındaki fark 500 liraya kadar çıktı.

'Esnaf sattığını yerine koyamıyor'

Ekonomim'in aktardığına göre; altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların fahiş artan fiyatlar sonrasında altın satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını vurgulayan Yıldırımtürk, 1974 yılından itibaren ilk kez yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu: "Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı."

“İç siyasetteki belirsizlikler ekonomi için endişe yaratıyor”

"Takas güçlenirse altın 10 bin doları görebilir"

Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandığına dikkat çeken Yıldırımtürk sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor"

(NÖ)