50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL'ın 2029 Kongresi Türkiye'de yapılacak

Dünya genelinde 140 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası), çok uluslu şirketlerin sendikal örgütlenmeyi engellemeye yönelik uygulamalarına karşı uluslararası dayanışmayı ve örgütlenme çalışmalarını güçlendirme kararı aldı.

DİSK-AR: Her 100 işçiden 87’si sendikasız, grevler dibe vurdu

Madencilik, enerji ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren sendikaları bir araya getiren IndustriALL'ın 5–6 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği Yürütme Kurulu toplantısının sonuçları, 12 Kasım'da kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda ABD merkezli şirketlerin sendikal örgütlenmeye yönelik uygulamaları, Tesla ve Mercedes-Benz fabrikalarındaki sendikal mücadeleler, genç ve kadın işçilerin temsili, güvencesiz çalışma, Çin sermayesinin küresel sanayideki etkisi ve çok uluslu şirketlere karşı ortak sendikal stratejiler ele alındı.

🇧🇩 Bangladesh: garment union leaders arrested and union offices raided, just as minimum wage talks continue. IndustriALL demands their release and an end to police harassment. #GarmentWorkersNeedUnions https://t.co/cni0PAiSFm — IndustriALL 🦋 @industriall-union.org (@IndustriALL_GU) November 12, 2026

IndustriALL, sendika karşıtı uygulamaların ABD'den Avrupa'ya yayıldığına dikkat çekerek, işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının korunması için uluslararası sendikal ağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tesla'da yaklaşık üç yıllık grev sona erdi

Toplantının önemli gündemlerinden biri, İsveç'te Tesla işçilerinin toplu iş sözleşmesi talebiyle başlattığı ve yaklaşık üç yıl süren grev oldu.

İsveçli metal işçileri sendikası IF Metall, Tesla'nın toplu iş sözleşmesi imzalamayı reddetmesi üzerine başlatılan grevi sona erdirdi.

IndustriALL'ın açıklamasına göre Tesla, sendikalı çalışanları tek tek işten ayrılmaya yönlendirerek işyerindeki sendikal örgütlülüğü zayıflattı. Kuruluş, şirketin İsveç'te 1930'lu yıllardan bu yana yasaklanan grev kırıcı yöntemlere başvurduğunu savundu.

IF Metall Başkanı Marie Nilsson, toplantıda yaptığı değerlendirmede, grev sürecinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendikal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Nilsson, uluslararası sendikalara teşekkür ederek, dayanışmanın kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi.

Tesla'daki grev toplu sözleşmeyle sonuçlanmasa da IndustriALL'a göre mücadele, İsveç'te toplu iş sözleşmelerinin öneminin daha geniş kesimler tarafından tartışılmasını sağladı.

Kuruluş, grev sürecinde King, Klarna ve Ryanair gibi şirketlerin toplu iş sözleşmeleri imzaladığını, IF Metall'in de yüzlerce yeni sözleşme yaptığını bildirdi.

Mercedes-Benz ile küresel anlaşma

IndustriALL'ın gündemindeki bir diğer konu, Mercedes-Benz'in ABD'nin Alabama eyaletindeki fabrikasında çalışan işçilerin sendikalaşma girişimiydi.

IndustriALL, şirketin United Auto Workers (UAW) sendikasının örgütlenme çalışmalarını engellemeye yönelik uygulamaları nedeniyle Mercedes-Benz ile imzaladığı küresel sosyal sorumluluk ve insan hakları anlaşmasından çekildiğini açıkladı.

19 Mayıs 2026'da duyurulan karar, şirketin Tuscaloosa fabrikasında sendikal örgütlenmeye ilişkin yıllardır devam eden uyuşmazlığın ardından alındı.

IndustriALL, Mercedes-Benz'in sendikalaşma sürecinde tarafsız kalmadığını, sendika karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu ve sorunların çözümü için yapılan girişimlere yeterli karşılık vermediğini savundu.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulunun (NLRB) yürüttüğü süreçte, 2024 yılında yapılan sendika seçimlerine yönelik itirazlar da incelemeye alındı.

Söz konusu seçimde 2 bin 642 işçi sendikalaşmaya karşı, 2 bin 45 işçi ise sendikalaşmadan yana oy kullandı. UAW, seçim sürecindeki şirket uygulamalarının işçilerin özgür iradesini etkilediğini ileri sürdü.

IndustriALL Genel Sekreteri Atle Høie, şirketin sendika karşıtı uygulamalarını durdurması gerektiğini belirterek, Mercedes-Benz'in yaklaşımını değiştirmesi durumunda küresel anlaşmanın yeniden yapılabileceğini bildirdi.

Bangladeş'te 3 bin işçiden 2 bin 500'ü sendikalı oldu

Toplantıda sendikal örgütlenme alanındaki kazanımlar da değerlendirildi. IndustriALL'ın 2023 yılında oluşturduğu sendikal ağın desteğiyle Bangladeş'teki Crystal International hazır giyim işletmesinde çalışan 3 bin işçiden 2 bin 500'ünün sendikaya üye olduğu açıklandı.

Sendikanın 20 kişilik yönetim kurulunun 19 üyesinin kadınlardan oluştuğu belirtildi. IndustriALL, Bangladeş'teki örgütlenme deneyimini çok uluslu şirketlerin tedarik zincirlerinde çalışan işçilerin sendikal haklarının geliştirilmesi açısından örnek gösterdi.

Kuruluş, farklı ülkelerdeki işçilerin ortak hareket etmesini sağlayacak sendikal ağların genişletilmesini ve bu çalışmalar için uzun vadeli kaynak ayrılmasını hedefliyor.

Genç işçilerin sendikal kararlara katılımı

IndustriALL Yürütme Kurulu, toplantıda örgütün ilk gençlik politikasını kabul etti. Yeni politika, güvencesiz istihdamda orantısız biçimde temsil edilen ancak sendikaların karar alma mekanizmalarında yeterince yer bulamayan genç işçilerin örgütlenmesini ve yönetime katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İtalya'dan FEMCA CISL temsilcisi Andrea Megazzini ve Filipinler'den PIGLAS temsilcisi Faye Daguman, genç işçilerin karşı karşıya olduğu güvencesiz çalışma koşullarına ve sendikal temsildeki eşitsizliklere dikkat çekti.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Christine Olivier, genç işçilerin sendikal hareketin yalnızca geleceğinde değil, bugünkü yönetiminde de söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Kadın Komitesinin hazırladığı rapor da değerlendirildi. Raporda, güvencesiz çalışan kadınların adil ücretlere erişimde daha fazla güçlük yaşadığı belirtildi.

Komite, ücret eşitsizlikleriyle mücadele için düzenli ücret denetimleri yapılmasını, toplu pazarlık ekiplerinin eğitilmesini ve küresel çerçeve anlaşmalarına toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alan hükümler eklenmesini önerdi.

Çin sermayesi

IndustriALL Genel Sekreteri Atle Høie, Çin sermayesinin örgütün faaliyet gösterdiği sektörlerin büyük bölümünde giderek daha belirleyici hâle geldiğini, buna karşın IndustriALL'ın Çin'de doğrudan bir örgütlenme zemininin bulunmadığını söyledi.

IndustriALL'ın aktardığı verilere göre Çin, dünya çelik ihracatının yüzde 41'ini gerçekleştirirken kritik minerallerin işlenmesinde faaliyet gösteren Çinli şirketler yaklaşık yüzde 87'lik paya sahip.

Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, devlet destekleri ve uluslararası rekabet koşullarının sanayi istihdamı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Toplantıda, Çin sermayesine ilişkin küresel çok uluslu şirketler komitesi bünyesinde ortak bir strateji geliştirilmesi ve Çinli şirketlerle çalışma koşulları ile sendikal haklar konusunda diyalog kurulması kararlaştırıldı.

IndustriALL Başkanı Christiane Benner, çok uluslu şirketlerin ekonomik gücünün arttığı bir dönemde sendikal hareketin zayıflamaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası sendikal ağlar için yeni rehber

Yürütme Kurulu, çok uluslu şirketlerde çalışan işçilerin farklı ülkelerde ortak hareket etmesini sağlamak amacıyla sendikal ağların kurulmasına ilişkin yeni bir rehberi kabul etti.

IndustriALL'ın Küresel Çok Uluslu Şirketler Komitesi tarafından hazırlanan rehber, sendikal ağların nasıl oluşturulacağını, hangi temsil mekanizmalarıyla çalışacağını ve kampanyaların nasıl yürütüleceğini düzenliyor.

Brezilya Metal İşçileri Konfederasyonu CNM/CUT'un 7 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre, toplantıda uluslararası örgütlenme kampanyaları için çalışma yöntemi ve bütçe de onaylandı.

CNM/CUT Uluslararası İlişkiler Sekreteri Maicon Michel, yeni rehberin uluslararası sendikal ağların oluşturulmasında ortak bir yöntem sağlaması bakımından önemli olduğunu belirtti.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kan Matsuzaki ise örgütlenme projelerinin amacının, üye sendikalarda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir örgütlenme kültürü oluşturmak olduğunu söyledi.

2029 Kongresi Türkiye'de yapılacak

Cenevre toplantısında alınan kararlardan biri de IndustriALL'ın 2029 yılında düzenlenecek 5. Olağan Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleştirilmesi oldu.

Türk Metal, Petrol-İş ve Kristal-İş sendikalarının açıklamalarına göre, Türkiye'nin ev sahipliği önerisi Yürütme Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

Türk Metal Genel Başkanı Uysal Altundağ, toplantıda Türkiye'nin adaylığını sundu. Altundağ ayrıca Avrupa Birliği'nin sanayi politikaları ve Made in Europe stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol-İş'in açıklamasına göre, yaklaşık 150 sendika yöneticisi ve uzmanının katıldığı toplantıda Türkiye'den Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar, Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Engin Bedir ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse de yer aldı.

Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş da toplantıya katılan sendika yöneticileri arasındaydı. Türkiye'deki sendikalar, 2029 Kongresi kararının uluslararası sendikal dayanışma ve iş birliğini geliştirmek açısından önem taşıdığını belirtti.

GENEL BAŞKANIMIZ INDUSTRIALL KÜRESEL SENDİKA İCRA KURULU TOPLANTISINA KATILDI Genel Başkanımız Uysal Altundağ, IndustriALL Küresel Sendika'nın 5-6 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen İcra Kurulu Toplantısına katıldı. Haberin detayları için: https://t.co/5SLI01AKeP https://t.co/ax7sQMPjBb — Türk Metal Sendikası (@TurkMetalSen) November 6, 2026

IndustriALL: Örgütlenme sendikal hareketin temel görevi

IndustriALL Başkanı ve Almanya'daki IG Metall Sendikası Başkanı Christiane Benner, toplantıda yaptığı konuşmada sendikal örgütlenmenin yalnızca ek bir faaliyet olarak görülemeyeceğini söyledi.

Benner, aktif üyeler olmadan sendikaların güç kazanamayacağını belirterek örgütlenmenin sendikal hareketin en önemli stratejik görevi olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Atle Høie ise farklı ülkelerdeki sendikaların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

IndustriALL, toplantının ardından çok uluslu şirketlerde örgütlenme çalışmalarının genişletilmesini, kadın ve genç işçilerin karar alma süreçlerine daha fazla katılmasını ve küresel tedarik zincirlerinde çalışan işçilerin haklarının korunmasını öncelikli çalışma alanları olarak belirledi.

IndustriALL Global Union nedir? IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası), 19 Haziran 2012'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kurulan uluslararası bir sendikal federasyon. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunuyor. Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) ile Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonunun (ITGLWF) birleşmesiyle oluşturuldu. IndustriALL, kendi verilerine göre yaklaşık 140 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil ediyor. Metal, maden, enerji, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim ve elektronik başta olmak üzere sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren sendikaları çatısı altında topluyor. Federasyon, işçilerin sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını savunmayı, güvencesiz çalışmayla mücadele etmeyi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini geliştirmeyi, kadın ve genç işçilerin sendikal temsiliyetini artırmayı amaçlıyor. Çok uluslu şirketlerle küresel düzeyde müzakereler yürütüyor ve işçi hakları ihlallerine karşı uluslararası dayanışma kampanyaları düzenliyor.

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