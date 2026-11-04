50 kurumdan Türkiye ve Avustralya’ya: Kömürden çıkış için somut taahhüt verin

Türkiye, Avustralya ve dünyanın farklı kömür bölgelerinde mücadele eden 50 kurum, COP31 Başkanlarına gönderdikleri ortak mektupta Türkiye ve Avustralya’yı kömürden çıkış konusunda somut ve bağlayıcı adımlar atmaya çağırdı.

COP31 Başkanı ve Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen’a yazılan mektupta, iki ülkenin kömürden çıkış konusunda diğer kömüre bağımlı ülkelere de güçlü bir örnek oluşturması çağrısı yapıldı.

“Kömürden çıkışın merkezinde adil geçiş olmalı”

Ortak mektupta, kömürden çıkış politikalarının yalnızca santrallerin ve madenlerin kapatılmasına odaklanmaması; kömür bölgelerinde yaşayan insanların geçim kaynaklarını, emeği ve yerel ekonomileri güvence altına alan adil geçiş planlarıyla birlikte yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kurumlar, COP31 Başkanlığı kapsamında Türkiye ve Avustralya’dan hızlı ve adil bir kömürden çıkış için üç temel adım atmasını talep etti:

Yeni veya kapasitesi artırılmış kömürlü termik santrallere izin verilmemesi ve kömürden elektrik üretiminin planlı biçimde aşamalı olarak sonlandırılması,

Yeni kömür madenlerinin açılmasının ve mevcut madenlerin genişletilmesinin durdurulması,

COP31 Başkanlarının kömürsüz bir geleceğe yönelik uluslararası iş birliğini ulusal ve uluslararası somut taahhütlerle hızlandırması.

Mektupta, bu adımların yalnızca 1,5°C hedefinin canlı tutulmasına katkı sunmayacağını; aynı zamanda kömür bölgelerinde yaşayan topluluklar için temiz, adil ve dirençli bir gelecek kurulmasının önünü açacağı belirtildi.

Afşin Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat şöyle konuştu:

“Afşin-Elbistan’da 40 yıldır kömürle yaşayan insanlar, ağır kirliliğin ve kömürün bedelini yeterince ödedi. Yeni kömürlü termik santral projesinin ÇED kararının iptal edilmesi, yerel toplulukların yıllardır verdiği mücadelenin büyük bir zaferi ve kömürsüz bir geleceğe dair güçlü bir umut. Bölge artık kömürün yükünden kurtulmak, temiz, sağlıklı ve adil bir geleceğe kavuşmak istiyor. Bu ses yalnızca Afşin-Elbistan’ın değil, dünyanın dört bir yanındaki kömür bölgelerinin sesi. COP31 Başkanlığı, bu yerel zaferden güç alarak kömürden çıkışı hızlandırmalı ve adil geçişi hayata geçirmeli.”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan şunları söyledi:

“Çanakkale’de yeni bir santral yapılmak istenmesi Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ile açık bir çelişki oluşturuyor. Kömür bölgelerinde yaşayan insanlar artık daha fazla kirlilik ve daha fazla kömür istemiyor; temiz, sağlıklı ve adil bir gelecek istiyor. Türkiye ve Avustralya, kömürden çıkış konusunda dünyaya liderlik etmek istiyorsa bunu önce kendi ülkelerinde göstermeli. COP31, yeni kömür projelerinin önünü açan değil, kömür çağını geride bırakacak somut taahhütlerin verildiği bir zirve olmalı.”

Yeni Güney Galler’de kömür madeni genişletme projelerine karşı mücadele eden People for the Plains temsilcileri şunları söyledi:

“Yeni kömür madeni genişletme ve ömür uzatma projelerine moratoryum getirilmesini istiyoruz. Bölgemizin geleceği için hâlâ bir şansımız varsa, madenlerin mevcut kapanış tarihlerini esas alan ve bugünden başlayacak planlı bir kömürden çıkış süreci oluşturmalıyız. Bölgemiz, tarıma büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece kırılgan. Avustralya Hükümeti’ni, kömür madeni genişletme ve ömür uzatma projelerine izin vermeyi derhâl durdurmaya ve bölgelerimizin daha temiz bir geleceğe geçişine destek olmaya çağırıyoruz.”

Sydney Knitting Nannas and Friends temsilcileri şunları söyledi:

“Biz, Sydney Knitting Nannas ve dostları olarak eyalet ve federal hükümetlerden yeni kömür madenlerine izin verilmemesini, mevcut madenlerin genişletilmesine ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik onayların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı hava olayları ve önümüzdeki yaz mevsimine ilişkin öngörüler, düzenli ve planlı bir geçiş için artık çok geç olduğunu gösteriyor. COP31, fosil yakıtları sona erdirecek bağlayıcı bir süreç oluşturmalı.”

İmzacı kuruluşlar şöyle:

· Alberta Wilderness Association - Kanada

· Adana Ekoloji Platformu - Türkiye

· Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu - Türkiye

· Agrida Tarım ve Turizm Derneği - Türkiye

· Akhisar Çevre Derneği - Türkiye

· Antalya Beşkonaklılar Derneği - Türkiye

· Antalya Ekoloji Ağı - Türkiye

· Avdan Platformu - Türkiye

· Bathurst Community Climate Action Network (BCCAN) - Avustralya

· Bursa Su Kollektifi - Türkiye

· Bushfire Survivors for Climate Action - Avustralya

· Calgary Climate Hub Association - Kanada

· Çan Çevre Derneği - Türkiye

· Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği - Türkiye

· Climate Action Burwood/Canada Bay - Avustralya

· Climate Action Monaro - Avustralya

· Climate Cymru - Birleşik Krallık

· Climate Justice Charter Movement (KwaZulu Natal branch) - Güney Afrika

· Common Threads Indigenous Peoples Organisation - Avustralya

· Coal Action Network - Birleşik Krallık

· Denman Aberdeen Muswellbrook Scone Healthy Environment Group - Avustralya

· Ege Çevre ve Kültür Platformu - Türkiye

· Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği - Türkiye

· Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği - Türkiye

· Friends of Sirhowy Valley Country Park - Birleşik Krallık

· Free Bruno - Kolombiya

· Güney Marmara Adaları Dernekler Platformu - Türkiye

· Heartwood - ABD

· Hunter Renewal - Avustralya

· Idaho Conservation League - ABD

· İda Dayanışma Derneği - Türkiye

· Kanopi Hijau Indonesia - Endonezya

· Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği - Türkiye

· Karaman Ekoloji Derneği - Türkiye

· Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği - Türkiye

· Kazdağları Ekoloji Platformu - Türkiye

· Montana Environmental Information Center - ABD

· Mudgee District Environment Group - Avustralya

· Muğla Çevre Platformu - Türkiye

· Pacific Climate Warriors - Pasifik Bölgesi

· Parents For Climate - Avustralya

· People for the Plains Inc - Avustralya

· RWE und Co. enteignen - Almanya

· Şarköy Ekolojik Yaşam ve Kültür Derneği - Türkiye

· Southcoast Health and Sustainability Alliance (SHASA) - Avustralya

· SWC - Güney Afrika

· Sydney Knitting Nannas and Friends - Avustralya

· Trakya Toprağıma Dokunma Platformu - Türkiye

· United Valleys Action Group (UVAG) - Birleşik Krallık

· Wildsight - Kanada

(HA)