ÇOCUK
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 16:22
1 dk Okuma

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın yaşamını yitirdiği açıklandı

Kastamonu Valiliği dokuz gündür arama çalışmaları süren Osman Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'nın akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın yaşamını yitirdiği açıklandı
Fotoğraf: AA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Önce Osman Helvacı'nın öldüğü ardından aramalar devam ederken saatler sonra anne Huriye Helvacı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesinde Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinde bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülmüştü.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

(NÖ)

yaşam hakkı çocuk yaşam hakkı kastamonu
