5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’un dört bir yanında birbirinden renkli etkinliklerle çocukları bekliyor. Açılış töreni 11 Kasım’da Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festival, "Ayrım Gözetmeme", "Çocuğun Yüksek Yararı", "Yaşama ve Gelişme Hakkı" ve "Katılım Hakkı" gibi ilkeleri temel alarak çocuk haklarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

Etkinlikler 'kapsayıcılık' ilkesi ile yapılacak

Etkinlikler Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Turhan Selçuk Kültür Evi, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, İdris Güllüce Kültür Merkezi ve İBB Kültür Habitat Sahne’de düzenlenecek. Hava koşullarına bağlı Beyoğlu ve Fatih’te sokak etkinlikleri de yapılacak.

Festivalin programında; yaratıcı drama, dans, felsefe, resim, kostüm, müzik gibi çeşitli atölyelerin yanı sıra tiyatro gösterileri, sinema film gösterimleri, Karagöz oyunları, masal anlatımları ve çocuk şarkıları konserleri gibi pek çok etkinlik yer alacak.

Çocuk hakları her yönüyle ele alınırken, kapsayıcılık ayrı bir başlık olarak ele alınacak. İşaret dili ve sesli betimleme atölyeleri düzenlenecek, hastanede tedavi gören çocuklar ve devlet koruması altındaki çocuklar için özel etkinlikler hazırlanacak.

"İyileştiren hikayeler" sergisi ile çocuklar kendi hikayelerini anlatacak

Festival kapsamında, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin düzenlediği “İyileştiren Hikâyeler” sergisi de dikkat çekecek. 6 Şubat depremi sonrasında Maraş’ın Nurhak ilçesindeki çocukların fotoğraf ve yazılarından oluşan eserler sergilenecek. Bu sergi, Photovoice tekniğiyle çocukların kendi hikâyelerini görsel ve yazılı olarak ifade etmelerine olanak tanıyacak ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayacak.

Festivalde ayrıca İstanbul Çocuk Korosu'nun dinletisi eşliğinde, yaşlılarla çocukları bir araya getirecek bir etkinlik de gerçekleştirilecek.

Festivalin organizasyonunda İBB Kültür’ün yanı sıra, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu, Danimarka Kültür Enstitüsü, Müzikist Derneği, Sesli Betimleme Derneği gibi pek çok kurum da yer alıyor. Ayrıca, Oyun İstanbul, İSTON AŞ, Enstitü İstanbul İSMEK ve bir dizi sivil toplum kuruluşu da festivalin etkinliklerini destekliyor.

​5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali hakkında detaylı bilgiye ve programa buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)