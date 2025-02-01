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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2025 01:19
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2025 12:38
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CHP TEPKİ GÖSTERDİ

5 teğmen "kılıçlı yemin" nedeniyle ordudan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki "kılıçlı yemin töreni"ne katıldıkları gerekçesiyle "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi[ğini]" açıkladı. Teğmenlerin üç disiplin amiri de ordudan çıkartıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
5 teğmen "kılıçlı yemin" nedeniyle ordudan ihraç edildi
30 Ağustos 2024 "Kılıçlı Yemin"

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki "kılıçlı yemin" dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığınca başlatılan soruşturma sonuçlandı.

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Karar: Ordudan ihraç

Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında 5 teğmenin ordudan ihraç edildiklerini "mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' veril[diği]" şeklinde duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir."

MSB açıklamasında TSK'de önceliğin "müesses disiplinin muhafazası ve idamesi" olduğunu ve "disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmama[sı gerektiğini]" duyurdu.

CHP tepkili

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel kararı sosyal medya hesabından eleştirdi: "Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir." diyen Özel, "Atatürk'ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' deme[nin suç olmadığını]" dile getirdi. "Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk'ün ordusundan tasfiye etmektir" dedi.

Özel, Milli Savunma Bakanlığını "15 Temmuz'da darbeye kalkışanları orduya doldurmak" ve "cübbeli amirali disipline sevketmeyip emekliliğini bekle[mekle]" de suçladı.

CHP Genel Başkanı, iktidara geldiklerinde "hiçbir kayıpları olmadan teğmenleri şanlı üniformalarıyla buluşturaca[klarına]" söz verdi. "Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız." dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
özgür özel kılıçlı yemin töreni ordudan ihraç
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