5 teğmen "kılıçlı yemin" nedeniyle ordudan ihraç edildi

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki "kılıçlı yemin" dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığınca başlatılan soruşturma sonuçlandı.

MSB ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ Kılıçlarını kaldıran teğmenlere ordudan ihraç tehdidi

Karar: Ordudan ihraç Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında 5 teğmenin ordudan ihraç edildiklerini "mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' veril[diği]" şeklinde duyurdu. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir."

MSB açıklamasında TSK'de önceliğin "müesses disiplinin muhafazası ve idamesi" olduğunu ve "disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmama[sı gerektiğini]" duyurdu.

CHP tepkili

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel kararı sosyal medya hesabından eleştirdi: "Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir." diyen Özel, "Atatürk'ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' deme[nin suç olmadığını]" dile getirdi. "Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk'ün ordusundan tasfiye etmektir" dedi.

İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.



Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025

Özel, Milli Savunma Bakanlığını "15 Temmuz'da darbeye kalkışanları orduya doldurmak" ve "cübbeli amirali disipline sevketmeyip emekliliğini bekle[mekle]" de suçladı.

CHP Genel Başkanı, iktidara geldiklerinde "hiçbir kayıpları olmadan teğmenleri şanlı üniformalarıyla buluşturaca[klarına]" söz verdi. "Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız." dedi.

(AEK)