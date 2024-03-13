ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 12:36
1 dk Okuma

5 milletvekiline ait “dokunulmazlık” fezlekesi Meclis’te

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Salihe Aydeniz, Hüseyin Olan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkındaki dosyalar karma komisyona sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
5 milletvekiline ait “dokunulmazlık” fezlekesi Meclis’te
Fotoğraf: AA

5 milletvekiliyle ilgili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeler şu milletvekillerine ait: Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

Anayasa Madde 83 ve dokunulmazlık
Anayasa Madde 83 ve dokunulmazlık
15 Ocak 2024

(AS)

dokunulmazlığın kaldırılması dokunulmazlık seçme ve seçilme hakkı
ilgili haberler
Anayasa Madde 83 ve dokunulmazlık
15 Ocak 2024
/yazi/anayasa-madde-83-ve-dokunulmazlik-290534
Barış Atay, Hüda Kaya ve Musa Piroğlu'nun dokunulmazlık dosyaları komisyona sunuldu
17 Mart 2023
/haber/baris-atay-huda-kaya-ve-musa-piroglu-nun-dokunulmazlik-dosyalari-komisyona-sunuldu-275875
Başarır ve Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
31 Ocak 2023
/haber/basarir-ve-turkkan-hakkinda-dokunulmazligin-kaldirilmasi-karari-273565
AYM GENEL KURUL GEREKÇELİ KARARI
AYM | "Leyla Güven'in dokunulmazlık hakkı ihlal edildi"
5 Ekim 2022
/haber/aym-leyla-guven-in-dokunulmazlik-hakki-ihlal-edildi-268095
ilgili haberler
Anayasa Madde 83 ve dokunulmazlık
15 Ocak 2024
/yazi/anayasa-madde-83-ve-dokunulmazlik-290534
Barış Atay, Hüda Kaya ve Musa Piroğlu'nun dokunulmazlık dosyaları komisyona sunuldu
17 Mart 2023
/haber/baris-atay-huda-kaya-ve-musa-piroglu-nun-dokunulmazlik-dosyalari-komisyona-sunuldu-275875
Başarır ve Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
31 Ocak 2023
/haber/basarir-ve-turkkan-hakkinda-dokunulmazligin-kaldirilmasi-karari-273565
AYM GENEL KURUL GEREKÇELİ KARARI
AYM | "Leyla Güven'in dokunulmazlık hakkı ihlal edildi"
5 Ekim 2022
/haber/aym-leyla-guven-in-dokunulmazlik-hakki-ihlal-edildi-268095
Sayfa Başına Git