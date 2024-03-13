5 milletvekiline ait “dokunulmazlık” fezlekesi Meclis’te

5 milletvekiliyle ilgili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeler şu milletvekillerine ait: Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

Anayasa Madde 83 ve dokunulmazlık

(AS)