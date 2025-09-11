5. Masal Fabrikada Festivali başlıyor

27-29 Eylül tarihlerinde İzmir Torbalı’da masal anlatımlarını, atölyeleri, sokak oyunlarını ve söyleşileri kapsayacak olan "Masal Fabrikada Festivali" kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Torbalı Laber Fabrika Sahnesi’nde hayata geçirilecek etkinlikte şair ve yazar Şükrü Erbaş ile Buket Uzuner de çocuklara masallar anlatacak ve söyleşiye katılacak. Festival boyunca, çocukların yanı sıra yetişkinler için de masal dinletileri yapılacak.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"

Festivalin karbon ayak izi sıfırlanacak

Festivalde bir ilke de imza atılacak. Doğal çevre ve biyoçeşitliliğin önemini çocuklara daha iyi anlatabilmek için festival süresince oluşan karbon ayak izi hesaplanacak. Festival sonunda oluşan karbon ayak izi, “net sıfır” yaklaşımı ile sıfırlanacak. Bu yanı ile festival etkinlikler esnasında oluşturduğu karbon ayak izini sıfırlayacak.

Masal Fabrikada Festivali, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkesiyle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) destekleyen çeşitli uygulamalarla dolu olacak. Sıfır atık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim gibi SKH’lere yönelik çalışmalarla, festivalin sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmesi hedefleniyor.

Çocuklar keşif turunda

Bu senenin teması “Keşif ve Temas” olacak. Festival, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden masal anlatımlarıyla hayal gücünü beslerken, katılımcıları yeni deneyimlerle buluşturacak.

(NÖ)