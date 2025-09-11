ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 14:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 14:37
1 dk Okuma

5. Masal Fabrikada Festivali başlıyor

İzmir'de düzenlenecek olan "Masal Fabrikada Festivali" binlerce çocuğu ve edebiyat severleri bir araya getirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
5. Masal Fabrikada Festivali başlıyor

27-29 Eylül tarihlerinde İzmir Torbalı’da masal anlatımlarını, atölyeleri, sokak oyunlarını ve söyleşileri kapsayacak olan "Masal Fabrikada Festivali" kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Torbalı Laber Fabrika Sahnesi’nde hayata geçirilecek etkinlikte şair ve yazar Şükrü Erbaş ile Buket Uzuner de çocuklara masallar anlatacak ve söyleşiye katılacak. Festival boyunca, çocukların yanı sıra yetişkinler için de masal dinletileri yapılacak.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"
"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"
5 Eylül 2025

Festivalin karbon ayak izi sıfırlanacak

Festivalde bir ilke de imza atılacak. Doğal çevre ve biyoçeşitliliğin önemini çocuklara daha iyi anlatabilmek için festival süresince oluşan karbon ayak izi hesaplanacak. Festival sonunda oluşan karbon ayak izi, “net sıfır” yaklaşımı ile sıfırlanacak. Bu yanı ile festival etkinlikler esnasında oluşturduğu karbon ayak izini sıfırlayacak.

Masal Fabrikada Festivali, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkesiyle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) destekleyen çeşitli uygulamalarla dolu olacak. Sıfır atık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim gibi SKH’lere yönelik çalışmalarla, festivalin sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmesi hedefleniyor.

Çocuklar keşif turunda

Bu senenin teması “Keşif ve Temas” olacak. Festival, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden masal anlatımlarıyla hayal gücünü beslerken, katılımcıları yeni deneyimlerle buluşturacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk masal anlatıcılığı Şükrü Erbaş buket uzuner izmir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git