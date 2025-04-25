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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 14:07
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 14:29
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5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anne için hapis talebi

İzmir'de Kasım 2024'te beş kardeşin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Çocukların annesi S.M.A. hakkında, 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anne için hapis talebi
*Fotoğraf: AA

İzmir Selçuk'ta 5 çocuğunu elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın sonucu kaybeden anne S. M. A., hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede annenin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

En büyüğü 5, en küçüğü ise 1 yaşında olan çocukların anne S.M.A. tarafından uyutulduğu, annenin elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra dışarıya çıktığı öne sürüldü.

İddianamede, çocukların yaşları nedeniyle ısıtıcının devrilip yangın çıkartabileceğini bilemeyeceği için annenin bunu öngörmesi gerektiğine ifade edildi.

“Şansa veya başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği” belirtilen iddianamede, bu gerekçelerle annenin, öz çocuklarının ölümünden bilinçli taksir haliyle sorumlu tutulması gerektiği iddia edildi.

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İddianamede, S.M.A'nın ifadelerine de yer verildi.

Hurda toplayarak geçimlerini sağladıklarını belirten S.M.A, eşi cezaevine girdiği için bu işe kendisinin devam ettiğini belirtti.

S.M.A, şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı gün çocuklarımı yer yatağına yatırarak uyuttum, evde bulunan elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına koyarak açtım. Ardından toplamış olduğum hurdaları el arabasıyla Selçuk Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Hemen 2 çocuğumu bir elime, diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuza seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim, sadece kapıyı çekip çıkmıştım, kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Çocuklarımdan sadece büyük olan Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu."

İddianamede, annenin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Annenin kişisel ve ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden şüpheli hakkında TCK 22/6 maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.

İzmir'de evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti
12 Kasım 2024

Ne olmuştu?

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım 2024'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve ifadesinde eşinin cezaevinde bulunduğunu, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını belirten anne S.M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Selçuk izmir YANGIN çocuk derin yoksulluk
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