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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 08:50
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5 ilde “nitelikli dolandırıcılık” operasyonu

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları havale/EFT yöntemiyle kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarının belirlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
5 ilde “nitelikli dolandırıcılık” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da "Sibergöz-31" operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

Havale/EFT yöntemiyle

Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle mağdurları ikna eden şüphelilerin, hesaplarında bulunan paraları havale/EFT yöntemiyle kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarının belirlendiğini kaydetti.

4 milyon 600 bin lira “haksız kazanç”

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüphelilerin, 18 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de verdi.

(AS)

dolandırıcılık
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