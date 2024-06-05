5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde talep: Aşırı sıcaklarla mücadele

2023 yılı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye, 2023 yılında 47,6 aşırı sıcak gün yaşadı. Ayrıca 2023 yılı, 1475 aşırı hava olayı ile Türkiye’de tüm zamanların en çok aşırı hava olayı görülen yılı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısıtma çağının sona erdiğini, bunun yerine küresel kaynama çağının başladığını dile getirdi. Sıcaklıklardaki bu artış sadece insan yaşamını değil tüm gezegeni ve tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Gençler, yaşlılar ve hayvanseverler ise sağlık hakları için karar vericilerden aşırı sıcaklarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini talep ediyor.

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildi. O günden sonra her yıl, dünyanın her yerinde kutlanan veya çeşitli eylem ve etkinliklerin gerçekleştiği bir gün haline geldi.

“Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek”

Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org İklim Projesi'nin çalışmasına göre, sıcaklık rekorlarına vurgu yapan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, şu uyarıda bulundu:

“Geçtiğimiz Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Nisan ayları kendi içlerinde bugüne kadarki en sıcak aylardı ve en sıcak kışı yaşadık. Kasım 2023-Şubat 2024 arasındaki dört ay 1971-2000 yılları ortalamasına göre 4,2 °C daha sıcaktı. 2024 baharı da büyük ihtimal en sıcak baharlar arasında yerini alacak. Büyük ihtimalle haziran ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlayacak, termometreler gölgede en azından Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 40 °C’yi bulacak, belki de geçecek.

"Temmuz ve ağustos aylarının da ülkemizin en sıcak ayları olduğu dikkate alındığında birkaç hafta içinde orman yangınlarını, sıcak hava dalgalarını konuşmaya başlayacağız. Yağış durumuna göre bunlara kuraklık da eklenebilir. Hatta temmuz ve ağustos aylarında Karadeniz Bölgesinde şiddetli sağanak yağışlar ve selleri de yaşayabiliriz."

“Arıların yaşamasını istiyorum”

Aşırı sıcakların arılar üzerindeki olumsuz etkisine değinen Eyyüp Türk, “Hobi amaçlı başladığım arıcılık benim yaşamımın ayrılmaz bir parçası oldu. Arıların günlük ve mevsimsel yaşam döngüsünün iklim krizinden, özellikle de aşırı sıcaklardan dolayı bozulması, beni arılar için bir şeyler yapmaya sevk etti. Aşırı sıcaklar şiddetlenmeye ve artmaya devam ederse maalesef toplu arı ölümleri olabilir. Arıların yaşamasını istiyorum. Bu, aşırı sıcaklarla mücadele etmemize, ısınmayı durdurmamıza bağlı. O nedenle change.org/ArilariKoru adresinde bir kampanya başlattım,” dedi.

Aşırı sıcakların yangınları tetiklediğini vurgulayan ve önlemlerin yangın çıkmadan önce alınması gerektiğini vurgulayan genç iklim aktivisti Baran Örnek ise şu çağrıda bulundu:

“İklim krizi sebebiyle her geçen yaz öncekinden daha sıcak geçmeye devam ediyor. Uzmanlar iklim krizi sebebiyle bu yaz da yoğun sıcak hava dalgalarının ve aşırı hava olaylarının yaşanabileceğini belirtiyor. Bu durum ormanlarımızın bu yaz da ne kadar büyük bir tehlikede olduğunun habercisi. Ben hâlâ son üç senede kaybettiğimiz ormanlık alanı, ormanda yanan canları ve yok olan ağaçlarımızı unutmadım.

“Yaşanan trajediyi ve atlattığımız travmaları tekrardan yaşamamak için, bu yakıcı felaketin yine yaşanmaması için karar alıcıların çeşitli tedbirler alması gerekiyor.” (TY)